Você também consegue ouvir o som deste gif mudo?

Antes de mais nada, preste bastante atenção no gif abaixo. Desligue os alto-falantes do seu computador ou desative o som do seu celular e aperte play:

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp — 𝙻𝚒𝚜𝚊 𝙳𝚎𝙱𝚛𝚞𝚒𝚗𝚎 🏳️‍🌈 (@lisadebruine) December 2, 2017

E aí, conseguiu ouvir alguma coisa? O tweet, postado pela usuária Lisa DeBruine, que também é pesquisadora da Universidade de Glasgow, vem fazendo barulho – com o perdão do trocadilho – no mundo virtual. É que, apesar da imagem em movimento não possuir nenhum tipo de som, 70% das pessoas que responderam a uma enquete do Twitter afirmaram conseguir ouvir o ruído da torre que balança, quando ela bate no chão.

O gif, “ressuscitado” por Lisa no último fim de semana, é originário de 2008, foi criado pelo site Happy Toast e postado pela primeira vez, nesse mesmo ano, na rede social Reddit. Após o buzz, algumas teorias científicas estão sendo lançadas para tentar explicar os efeitos que a imagem causa no corpo humano.

Uma delas é o fenômeno da sinestesia, ou seja, quando uma sensação em um dos cinco sentidos, como a visão, desencadeia involuntariamente outra sensação em outro sentido – como a audição, por exemplo. É como se os nossos sentidos estivessem tão interligados, que um acaba por estimular o outro o tempo todo. A mesma coisa acontece com os gifs abaixo. Vai dizer que você não consegue imaginar o barulho da explosão ou das palmas batendo?

Outra explicação fica por conta do movimento da câmera que, quando mostra tremores, causa um reflexo direto de sensações na audição – além disso, nosso psicológico, vez ou outra, nos induz a ouvirmos sons que não existem de verdade.