Volta ao mundo em 80 dias: Airbnb te leva a 18 países por U$ 5 mil

A nova campanha do Airbnb é um sonho! Inspirada no clássico “A Volta ao Mundo em 80 Dias”, de Jules Verne, a empresa está com um pacote que custa U$ 5.001 e leva os viajantes a seis continentes, 18 países diferentes em 80 dias. A aventura vai de 1 de setembro a 19 de novembro.

Nessas 12 semanas, as experiências incluem passeios incríveis, como Safári na África, trekking com acampamento na Austrália, visita às montanhas do Himalaia, as maravilhas arqueológicas de Petra, as ilhas de Galápagos, geleiras chilenas… Em cada parada, habitantes nativos se encarregam de apresentar o destino e a cultura local para os viajantes.

Estão inclusos no pacote acomodações (claro!) em cada parada, transporte e alimentação. As passagens aéreas de ida, partindo de Londres, e volta devem ser pagas à parte.

Os 18 destinos são Inglaterra, Romênia, Uzbequistão, Egito, Jordânia, Etiópia, Quênia, Nepal, Butão, Tailândia, China, Austrália, Nova Zelândia, Japão, EUA, Equador, Chile e Islândia.

Investimento convertido em caridade

O Airbnb garante que 100% da renda da viagem será destinada ao Fundo Malala, uma ONG fundada pela ganhadora do Prêmio Nobel da Paz (2014), Malala Yousafzai, que leva educação gratuita para meninas acima de 12 anos.

Se animou? Então corre! Os primeiros pacotes já foram vendidos, mas ainda há duas oportunidades para tentar comprar: dias 26 de junho e 1 de julho.

Mais informações no site do Airbnb.