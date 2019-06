Wakeboard: o que é o esporte praticado pelo filho de Huck e Angelica

Benicio Huck, o filho do meio de Angélica e Luciano Huck, acidentou-se enquanto praticava wakeboard no último sábado (22). O menino, que tem 11 anos, precisou passar por uma cirurgia. Felizmente, ele encontra-se bem, segundo um comunicado lançado por Luciano.

Mas o que, afinal, é esse esporte que Benicio estava praticando? Trata-se de uma variação do surfe.

No wakeboard utiliza-se uma prancha parecida com a de snowboard e é preciso equilibrar-se nela enquanto um barco puxa a pessoa, através de um cabo. Com as ondas formadas pelo barco, é possível fazer manobras no ar. O esporte pode ser praticado no mar, em rios ou em grandes lagos.

Essa modalidade surgiu como uma alternativa para os surfistas em dias em que o mar não está com boas ondas. Criado nos Estados Unidos no final da década de 1970, o esporte chegou ao Brasil só nos anos 1990.

O wakeboard já foi cotado para entrar nos Jogos Olímpicos, mas não estará presente em Tóquio no próximo ano. Mesmo assim, a modalidade faz parte dos Jogos Pan-Americanos e o atleta brasileiro Marcelo Giardi, o Marreco, é medalhista na modalidade. Ele venceu o ouro nos Jogos de 2007 e a prata em 2011.