WhatsApp apagará backup de mensagens dos usuários; saiba como salvá-las

Caso você use Android e não tenha o costume de atualizar o armazenamento das conversas antigas do WhatsApp, é hora de ficar atenta. Isso porque na próxima segunda-feira (12), o aplicativo excluirá qualquer backup que não foi renovado há mais de um ano. Ou seja: suas mensagens velhas serão apagadas do Google Drive, caso você não faça o backup até domingo.

Essa mudança na plataforma foi anunciada após uma parceria feita entre o servidor Android e o Google Drive, que, além de excluir o estoque de mensagens trocadas que não foi alterado durante um longo período, também trouxe outro ponto positivo aos usuários da nuvem.

De acordo com o anúncio feito pela FAQ disponível no site do WhatsApp, não será mais necessário prestar atenção na quantidade de gigas disponíveis no Drive para conseguir guardar as conversas antigas, já que agora não haverá mais limite de espaço quando o assunto for o backup de mensagens anteriores.

Com as duas mudanças que logo serão implementadas, o conselho da gerencia do próprio aplicativo é realizar uma atualização manual do armazenamento. Para isso, confira o vídeo de passo a passo:

Nada de perder aquela mensagem importante, hein?