WhatsApp faz mudança importante para reduzir as notícias falsas no app

O WhatsApp deve limitar o número de encaminhamento de mensagens para 5 pessoas, segundo o WABetaInfo em sua conta no Twitter. O site costuma adiantar as novidades que virão em atualizações do aplicativo.

Atualmente os usuários podem encaminhar seus conteúdo para até 20 pessoas.

NEWS:

Forward message limit: 20 ➡️ 5 in all countries (before it was only in India). — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 15, 2018

Essa ação não é nova na Índia, onde já foi estabelecido o limite desde julho por conta do grande fluxo de fake news no país. Assim como explicam no Blog do WhatsApp, a medida faz com que a integridade pessoal seja mantida e que “ajudarão a manter o WhatsApp dentro do princípio em que foi desenvolvido: um aplicativo de mensagens privadas.”

Agora, esta atitude deve alcançar os usuários de todo o mundo na próxima atualização.