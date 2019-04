WhatsApp lança atualização perfeita para quem está cansado de grupos

Para a felicidade de quem não aguenta mais ser adicionado repentinamente em grupos aleatórios no WhatsApp, saiba que nesta quarta-feira (3), o aplicativo lançou uma nova função que permite ao usuário decidir quem o adicionará nas conversas.

A atualização está disponível para quem já baixou a última atualização do app. Para acessá-la, é necessário ir até a aba “Conta”, clicar em “Privacidade” e selecionar a parte de “Grupos”.

Assim como é possível escolher quem verá a sua foto de perfil e o “visto por último” nas conversas, a entrada nos grupos será definida de acordo com três opções disponíveis. São essas as opções: ser adicionado apenas por “Contatos” (isto é, só amigos podem adicioná-los nas conversas), por “Ninguém” (em que será necessário aprovar qualquer convite, independentemente de quem o tenha feito) e por “Todos” (em que qualquer pessoa pode colocá-lo no grupo).

Ao optar por sempre ter que aprovar a entrada nas conversas, o convite ficará disponível durante três dias e depois irá expirar.