WhatsApp lança mais uma atualização que dificulta propagação de fake news

Já faz algum tempo que o WhatsApp vem lançando medidas que dificultam a vida de quem insiste em propagar notícias falsas. Em julho de 2018 foi lançada a primeira atualização alinhada a esse posicionamento: a identificação de que determinada mensagem foi encaminhada e não escrita pelo próprio usuário.

Depois disso, em outubro, foi feito um intenso trabalho para banir usuários que apresentavam “comportamento de spam” – ou seja, encaminhamento massivo de mensagens. Na época, a empresa declarou que baniu centenas de milhares de contas do app, incluindo a do senador eleito Flávio Bolsonaro.

Agora, uma nova medida foi anunciada e ela também é referente às mensagens encaminhadas. Em um evento realizado em Jacarta, na Indonésia, executivos do WhatsApp anunciaram que a mais recente atualização do app fará com que o usuário só consiga encaminhar determinada mensagem para cinco amigos/grupos. Atualmente, o número máximo é 20.

A novidade já havia sido prevista pelo WABetaInfo – site que sempre dá spoilers certeiros sobre as atualizações do WhatsApp – em meados de dezembro.

De acordo com os porta-vozes presentes na Indonésia, a novidade chegará aos aparelhos gradativamente a partir dessa segunda-feira (21) – primeiro em aparelhos com sistema Android e depois nos com iOS. A funcionalidade já estava em vigor na Índia, desde que foi constatada um onda de linchamentos cometidos com base em fake news. Agora, a atualização está sendo lançada em escala global.