O WhatsApp anunciou, nesta terça-feira (17), um novo recurso chamado “Localização Atual”. Com ele, será possível rastrear (e ser rastreado) em tempo real o local exato onde estão seus amigos.

Sim, é uma espécie de GPS no qual você consegue até mesmo visualizar a quanto tempo de distância você está do seu contato, algo parecido com os serviços oferecidos por aplicativos como o Moovit, por exemplo.

Para usá-lo é mais simples do que stalkear o crush! Após abrir uma conversa com um contatinho ou grupo, basta ir ao menu de inserir anexos, clicar em “localização” e selecionar a nova opção “Compartilhar Localização Atual”. Após escolher por quanto tempo você deseja compartilhar seu local – o máximo são oito horas! -, é só enviar. Pronto! Muito mais fácil encontrar os amigos desse jeito!

Ah, e de acordo com a empresa, essa função é criptografada de ponta-a-ponta. Ou seja: é muuuito seguro utilizá-la. Só é preciso atentar para quem você vai compartilhar a sua localização…

O recurso está disponível para Android e iOs e, nas próximas semanas, todos os usuários terão acesso. Para mais informações, acesse o texto oficial no Blog do WhasApp.