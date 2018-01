E o Whatsapp segue ouvindo os usuários e, a cada nova atualização, melhorando a experiência deles no aplicativo. Para quem usa iPhone, por exemplo, agora é possível salvar a mensagem de áudio já gravada e não enviada quando houver algum tipo de interrupção.

Assim, todo mundo já deve ter passado por algo parecido. Sei lá, estava no meio de uma gravação de cinco minutos (provavelmente, contando sobre o último encontro com o crush!) para a melhor amiga e, quando estava prestes a enviar, foi interrompida por uma ligação ou até mesmo a bateria do telefone acabou. Que morte horrível, não é mesmo?! Pois, com a nova função, isso nunca mais vai acontecer.

Porque o iPhone vai deixar salvo, ali na conversa com o contato mesmo, tudo o que foi gravado.

Como funciona?

Em primeiro lugar, é preciso que o seu celular esteja com a atualização do app em dia (a versão mais nova é a 2.18.10). Depois disso, quando começar sua gravação, deixe habilitada a função “travamento de áudio”, aquela que permite você falar sem precisar manter o dedo na tela o tempo inteiro – nunca usou? é só arrastar o dedo para cima, soltar, e tagarelar tranquilamente como não houvesse amanhã. E fim.

Sim, fazendo isso, quando acontecer algum imprevisto, seu áudio vai continuar na aba da conversa prontinho para envio. Ah, inclusive, você pode até sair da tela do contato, fazer outras coisas no telefone, e continuar gravando. Não é uma maravilha? E ainda existe a opção de escutar o que foi gravado até ali e deletar.

Infelizmente, os usuários de Android e Windows Phone ainda vão esperar um pouco para ver a novidade.