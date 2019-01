WhatsApp parou de funcionar em todo o mundo na tarde desta terça-feira

Na tarde desta terça-feira (22) o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp saiu do ar em todo o mundo.

No Twitter foi possível ver reclamações de usuários em diversas línguas, informando que o serviço não está funcionando. A queda do serviço durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para colocar “WhatsApp” no topo dos trending topics mundiais.

Whatsapp caiu, tá? Eu sei que você entrou no Twitter pra confirmar. — Federico Devito (@federicodevito) January 22, 2019

ate o whatsapp sabe a hora de para e vcs nao — RAP, falando (de ferias) (@rapfalando) January 22, 2019

Você que veio checar: sim, o WhatsApp caiu. pic.twitter.com/hsc6OUaVTT — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) January 22, 2019

Primeira queda de 2019 e nos ta como pic.twitter.com/betEGiDqTo — Caahdm (@Caahdm2) January 22, 2019

En güzel yerde hep çöküyorsun whatsapp — Barış Dağlıbel (@BarisDaglibel) January 22, 2019

Le moment où j'ai vraiment besoin de whatsapp et il est mort 😰😰😰😰😰 pic.twitter.com/ar8AQbYyXk — 𝘒𝘶𝘯𝘵𝘢 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯 𝘒𝘪𝘯𝘵é (@DenKinte) January 22, 2019

#22Ene está fallando Whatsapp. Será una falla mundial o solo en Venezuela? — José Madrid (@josefco27) January 22, 2019

gente o whatsapp parou ou minha internet que tá ruim??? — jordana (@jrrdana) January 22, 2019

Ainda não há informações oficiais sobre o motivo da queda. Ao contrário das outras vezes em que o serviço foi bloqueado por decisão judicial no Brasil, essa falha parece ser tecnológica e afeta o serviço de forma global.