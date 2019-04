WhatsApp planeja lançar atualização que impossibilita prints de tela

Uma nova atualização do WhatsApp, ainda em fase de testes, está dando o que falar. Como parte de um dispositivo desenvolvido para aumentar a segurança, os usuários seriam incapacitados de tirar prints das próprias conversas – o que é uma prática muito popular.

Mas calma: ninguém seria obrigado a utilizar essa funcionalidade. O bloqueio dos prints de tela só seria ativado por quem decidisse fazer uso da autenticação de impressão digital – outra novidade em fase de testes no WhatsApp. Ou seja: para aumentar a segurança das mensagens trocadas, o aplicativo possibilitaria aos usuários ativar o dispositivo de Autenticação, em que você só consegue acessar suas conversas através da autenticação de impressão digital, mas, automaticamente, você também ficaria impossibilitada de printar suas próprias conversas.

A novidade foi divulgada pela Wabetainfo equipe que testa as atualizações do Whats antes que elas cheguem à fase de testes com o público. No site do grupo eles explicam a novidade da seguinte maneira: “Nesse update beta a gente encontra um novo aperfeiçoamento para o dispositivo de Autenticação (ele ainda não está disponível). Quando o o dispositivo de Autenticação for ativado a sua impressão digital é obviamente solicitada para abrir o WhatsApp, mas os screenshots das conversas são bloqueados. Isso significa que você não poderá mais fazer prints das suas conversas se você ativar esse dispositivo.”

–

Ainda segundo a Wabetainfo, inicialmente essa funcionalidade só está sendo testada no sistema Android. Eles também se mostraram surpresos com a ideia de impossibilitar os prints de tela. “A gente não sabe por que o WhatsApp decidiu impedir os screenshots quando a impressão digital é ativada e, particularmente, não sabemos se os usuários vão gostar da ideia”.

Vale lembrar que essa funcionalidade ainda está em fase de testes e que é muito cedo para dizer se ela vai chegar aos usuários exatamente nesse formato.