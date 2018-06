Finalmente o WhatsApp se rendeu ao uso de figurinhas no bate-papo – funcionalidade que está disponível no Facebook há anos. E elas não mudam em nada a nossa vida, mas vamos combinar? São fofas e a gente ama!

A informação foi dada pelo Wabetainfo, site que sempre divulga as novidades do WhatsApp. Segundo a publicação, essa funcionalidade já pode ser encontrado na versão oficial de testes do aplicativo. Mesmo assim, ainda não há previsão de quando esses stickers vão ser lançados.

Vai ter gente enchendo o grupo da família de Minions? Sem dúvida nenhuma! Mas a gente gostou da novidade mesmo assim.