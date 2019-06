Google faz Doodle celebrando a Copa do Mundo feminina 2019

Oba! O Google está tão animado quanto a gente com a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019, que começa nessa sexta (7), na França. Hoje, quem acessar o buscador vai dar de cara com um Doodle lindão, representando algumas das 24 Seleções nacionais que vão participar da competição.

–

E o mais legal – no Doodle eles dizem que esse é o “Dia 1”. Quer dizer que podemos esperar por mais desenhos lindos desses nos próximos dias, como aconteceu na Copa do Mundo masculina, em 2018? Tomara que sim!

A competição começa hoje, sexta-feira 7, com o primeiro jogo às 15h45, entre a anfitriã França e a Coreia do Sul. Quer saber como assistir à abertura da Copa? A gente explica tudo aqui.

O Brasil estreia no domingo (9) de manhã, às 10h30, contra a Jamaica, e ainda terá mais dois jogos na fase de grupo. Veja quando acontecem os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e programe-se para não perder nada!