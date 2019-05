Zoeira sem fim: Uber Juntos vira ‘Uber Shallow Now” de verdade!

É, ainda não superamos a versão de “Shallow” que Paula Fernandes e Luan Santana lançaram no fim de semana. O refrão “Juntos e shallow now” virou meme, foi parar no Fantástico e nessa terça (21) mais uma brincadeira relacionada à canção virou realidade.

A Uber transformou, por 24 horas, o seu serviço “Juntos”, em que até quatro pessoas podem dividir uma corrida, em “Shallow Now”.

Ao entrar no aplicativo para pedir um carro, o usuário tem as opções Select (individual, com carros de luxo), UberX (individual, com carros populares), e Shallow Now, para compartilhar a corrida.

O objetivo é incentivar mais pessoas a usarem o serviço de compartilhamento de corrida e, é claro, fazer barulho nas redes sociais com a novidade.

Além disso, quem quiser pagar mais barato ainda pode usar um código de desconto fornecido pela empresa. Anota aí: é SHALLOWNOW.