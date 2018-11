10 atividades em família para criar momentos inesquecíveis no feriado

Viajar nem sempre é uma opção para curtir o feriadão em família, mas não precisamos ir muito longe (nem gastar muito) para ter um dia divertido com quem amamos. Separamos algumas atividades para vocês fazerem em casa ou na própria cidade onde moram que vão render lembranças maravilhosas desses dias em que passaram juntinhos.

Maratonar filmes

Novembro tem muitos lançamentos na Netflix e os papais e as mamães não precisam se preocupar com conteúdos que possam não ser apropriados para as crianças menores, já que a plataforma de streaming possui a sua versão “Kids”, cheia de desenhos e filmes bem família para vocês. Prepare a pipoca e se divirtam muito no sofá da sala.

Conhecer novos locais

A gente frequenta tantas vezes os mesmos lugares, seguindo os mesmos trajetos indo e voltando do trabalho, que passamos batido por locais que podem render momentos marcantes. Há quanto tempo você não visita um museu, um parque ou uma praça da sua cidade? Com a companhia da família, o passeio vai se tornar ainda melhor.

Tirar fotos e montar um álbum de família

Se faz tempo que a sua família não atualiza as fotos de vocês juntinhos, o feriadão é o momento perfeito para isso. Vocês podem aproveitar a luz do dia para se inspirar com os cenários urbanos ou até mesmo se aproximar mais da natureza para tirar fotos lindas. Depois imprima todas elas e monte um álbum de fotos feito à mão, com as melhores lembranças desses dias inesquecíveis para vocês.

Restaurante em casa

Chamar a criançada para botar a mão na massa e criar pratos é bem gostoso e divertido. Além do tempo com a família, os pequenos vão aprender lições importantes de organização, paciência e diversidade. É claro, tudo com a supervisão dos adultos. Fazê-los interagir desde o preparo das comidas até montar a mesa que serão servidos os pratos, vai gerar uma união entre irmãos (caso tenham) e com as mamães e papais.

Brincadeiras com jogos

Arraste os móveis da sala ou tire as coisas da mesa da cozinha, porque vão começar as disputas em família que todo mundo adora participar e torcer. Se os seus filhos são competitivos, dá para aproveitar esse momento para ensinar que perder também faz parte do jogo. Tem muitas opções de jogos digitais, mas mostrar outras opções como jogos de tabuleiro, quebra-cabeças ou de adivinhação, pode abrir um novo leque de conhecimento para a meninada.

Crianças no controle

Essa atividade criança nenhuma vai reclamar, mas é preciso moderação e estipular algumas regrinhas antes. Deixar um período do dia para os pequenos decidirem os rumos do passeio em família pode ser estimulante para eles e também um teste para os pais acompanharem seus limites e noções de responsabilidade. Decisões como escolher o restaurante que todo mundo vai jantar, o filme da sessão no cinema, a música que vai tocar no carro, o lugar das fotos que vocês vão tirar juntos são formas de dar autonomia, sem deixar de acompanhar com responsabilidade.

Reviver vídeos e fotos antigas da família

Conversas em família sempre puxam para o passado em algum momento, né? Lembrar dos momentos bons que vocês passaram juntos é uma ótima ideia para o feriadão em casa, por exemplo. Separe os álbuns de fotos, vídeos do celular e os arquivos do computador para reviver com todo mundo reunido na sala as imagens eternizadas da família com as melhores companhias da vida. A noite de vocês vai render um mix de sentimentos e, quem sabe, também nasça daí um novo momento para ser guardado para sempre.

Caça ao tesouro pela casa

Escolha um objeto para esconder em algum cantinho da casa e ser o tesouro da vez. Crie diversas pistas, onde cada vez que uma delas é desvendada, o resultado leve à próxima pista, assim até chegar ao tesouro. Você pode inventar um mapa personalizado da casa, criar cenários, colocar fantasias, tudo para deixar essa tarde mais característica e divertida para vocês.

Jardinar

A natureza tranquiliza e nos faz um bem danado, não é? Um ótimo jeito de passar um tempinho com os pequenos é plantar no jardim, em canteiros ou até mesmo em praças perto de casa. O contato com a natureza pode acalmar tanta energia acumulada das crianças e também ensinar lições de organização e paciência para elas.

Criar livro com histórias inventadas na hora

Tire uma tarde para inventar uma história feita por vocês, que seja especial. Separe folhas de papel, lápis de cor, tinta guache e deixe a imaginação dos pequenos sem limites. Ajude a escrever pequenos trechos da história e não se esqueçam de fazer uma capa linda para o livro de vocês. Vai render um conto de ninar perfeito, além de incentivar o contato das crianças com a leitura.