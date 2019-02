O Carnaval foi feito para todas as idades e curtir em família pode ser ainda mais especial. Além disso, São Paulo tornou-se uma dos principais e mais badalados destinos para esta época, não é à toa que a cidade oferece dezenas de opções, que as crianças e os adultos amam.

Veja onde você pode levar os pequenos para curtirem a folia, antes, durante e depois do feriadão. Diversão é o que não vai faltar!:

Bloco Beatles Para Crianças

Ainda não é, oficialmente, Carnaval, mas a festa já começou, sim! Então, para fazer aquele esquenta legal com a família, no dia 17 de fevereiro, às 16h30, vai rolar um show de carnaval na Casa Natura Musical (rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros).

A banda apresenta as canções do quarteto de Liverpool em ritmos carnavalescos, como samba, marcha, maracatu e ciranda. Eles também misturam canções dos Beatles com alguns grandes clássicos de Carnaval. Para participar, o valor da pista é R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira).

Bloco Mamãe Eu Quero

Que tal curtir muito o sábado pré-feriado (23 de fevereiro) com os caçulas? A Praça Irmãos Karmann, próximo à Avenida Sumaré, vai ser palco de uma grande festa, das 10h às 14h. O som fica por conta da Bateria Encantada e seis ritmistas fantasiados de personagens. O tema deste ano será “Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá” e é gratuito.

Bloquinho Fraldinha Molhada

E para aquecer mais ainda, prepare-se zona leste! Dia 24 de fevereiro, domingo, a partir das 9h, saindo da Rua José Óscar de Abreu Sampaio 312, pertinho do Shopping Anália Franco, a bandinha animará a criançada. Além do bloco, terá oficinas de slime, pintura facial e personagens ao vivo. A participação é gratuita, mas algumas atividades são pagas.

Bloquinho da Vila

Partiu agitar a Vila Mariana também! Combinado: 24 de fevereiro, às 13h, na Rua Áurea. É só convidar a família toda, vestir sua fantasia e encontrar os foliões, é de graça e muito divertido.

–

Bloco Urubózinho

Serão dois dias (02 e 03 de março) de alegria em volta da Igreja Nossa Senhora do Ó, na Freguesia do Ó. Muita alegria e marchinhas a partir das 9h. E é na faixa!

Bloquinho de Gente Miúda

Miudinhos e miudinhas de todas as idades vão invadir Perdizes, no dia 3 de março, às 10h. Idealizado pela cantora Kel Figueiredo e pelo ritmista Manoel Filho, o bloco mescla clássicos infantis com marchinhas autorais. Gratuito, a concentração acontece na Avenida Professor Alfonso Bovero, 546, com o tema deste ano: Maré de Fantasias.

Ajayô Kids

Também no dia 3 de março, às 10h, o cantor Carlinhos Brown preparou, pela primeira vez aqui em São Paulo, uma festança para os menores pelas ruas da Vila Mariana. O evento gratuito vai ter a concentração no Monumento às Bandeiras (parque do Ibirapuera) e o desfile segue até a Avenida República do Líbano. Levanta e todo mundo fala: Ajayô!

Bloco do Farahzinho

No dia 4 de março, o Farahzinho vai fazer a alegria das famílias na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, Brooklin, zona Sul. Começa às 10h e não precisa pagar nada, é só se divertir mesmo!

Ziriguidum

Em 5 de março, é a vez da Vila Prudente receber a animação do Carnaval. Começa às 14h, na Praça Mendel Hirschfeld. Partiu?

ErêTantã Bloco do Brincar

A folia ainda não acabou, vamos aproveitar até o último dia! Sábado, 9 de março, as famílias têm um ponto de encontro na Praça Elis Regina para se divertirem pelas ruas do Butantã, brincando com a temática do folclore brasileiro e celebrando a natureza. O evento é gratuito e começa às 13h.

Mais opções legais!

Shoppings

Vários desses estabelecimentos entram no clima da festa e preparam eventos para a criançada. Como é o caso do Shopping Center Norte, localizado na zona norte, que terá festas nos dias 16, 17 e 23 de fevereiro, das 10h às 14h, no estacionamento. Outro que também vai receber as famílias é o Mooca Plaza Shopping, nos dias 23 e 24 de fevereiro, 14h às 19h, acesso pela praça de alimentação. Dê uma pesquisadas nos shoppings mais perto da sua casa.

Unidades do SESC

Vale também dar uma olhadinha no SESC mais próximo de você, já que muitos deles costumam oferecer bailes e carnaval e muita brincadeira.