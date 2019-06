10 brincadeiras para fazer em casa com as crianças nas férias

Chegam as férias e, com elas, a preocupação mais comum de mães e pais de crianças pequenas: como mantê-las entretidas, já que elas são acostumadas a sempre fazer algo legal na escola? Sair o tempo todo para algo diferente em shoppings e parques é muito difícil; além de ficar caro, nem sempre mães e pais conseguem tirar férias junto com os recessos escolares. A solução, então, é armar o máximo possível de atividades em casa.

Trazemos aqui dez sugestões de brincadeiras caseiras simples de produzir e muito gostosas para a família toda. A lista foi montada com a ajuda das psicopedagogas Ana Carla Freitas, Bárbara Trindade e Zuleica Dias.

–> Até 2 anos de idade

– Teatrinho de fantoches (a partir dos 6 meses)

–

Trabalha o interesse do bebê por cores, movimentos, sons e vozes.

Como fazer: Com um fantoche em cada mão ou um dedoche em cada dedo, crie diálogos entre os bonecos e envolva o bebê na conversa. Faça vozes diferentes, use os bonecos para fazer carinhos e dar beijinhos nas bochechas, nos braços e nas pernas do bebê. Pode improvisar os brinquedos com meias: basta desenhar olhos, nariz e boca nos lugares corretos. Os bebês acreditam e adoram!

Por quanto tempo: Cerca de 15 minutos; depois disso, o bebê perde o interesse.

– Pica-papel (a partir dos 6 meses)

Uma brincadeira absolutamente simples, que pode ser feita a qualquer momento e mais de uma vez por dia.

Como fazer: Coloque muitas folhas ao redor do bebê e permita que ele as amasse e rasgue livremente. Quando ele parecer entediado, pegue as que já estão aos pedaços e jogue-as para cima, fazendo uma chuva de papel. Incentive-o a começar de novo – mas sem forçar, hein?

Por quanto tempo: Isso quem decide é o bebê: enquanto ele tiver vontade, deixe a brincadeira rolando.

– Blocos de montar (a partir de 1 ano)

–

Que criança não adora brincar de construir com blocos?

Como fazer: Dê para a criança muitas peças de conjuntos de blocos de montar e deixe que ela as explore livremente, sem modelos a serem seguidos.

Por quanto tempo: Cerca de 30 minutos.

– Cuidar de bonecas (a partir de 1 ano)

Um faz-de-conta que trabalha o senso de responsabilidade. Nunca é demais lembrar que boneca é um brinquedo tanto para meninas quanto para meninos, ok?

Como fazer: Deixe à disposição da criança bonecas, roupinhas e acessórios. Ajude a colocar e tirar roupinhas e fraldas e a encaixar a boneca no colo do bebê, proponha banhos imaginários na boneca e passeios com ela pela casa, invente vozes para as bonecas “conversarem” com a criança.

Por quanto tempo: De 30 minutos a 1 hora.

–> De 2 a 4 anos

– Galeria de pintura (a partir de 2 anos)

–

Pintar é uma delícia! Para não ter dor de cabeça, coloque na criança uma roupinha que possa ser manchada ou providencie um belo avental para cobri-la

Como fazer: Coloque sobre uma mesa ou no chão tintas guache, aquarela e giz de cera + papeis de diferentes materiais e texturas (cartolina, EVA, papelão). Deixe que a criança use como quiser e “exponha” os desenhos nas paredes da casa.

Por quanto tempo: Cerca de 1 hora.

– Pega pelo rabo! (a partir de 3 anos)

É uma brincadeira divertida que desenvolve as estratégias infantis.

Como fazer: Dê à criança algumas tiras de papel ou de tecido e as prenda na parte traseira da cintura da calça, simulando um rabo. Faça o mesmo em sua roupa. Os objetivos do jogo são conseguir pegar as fitas da criança e proteger as próprias fitas; oriente a criança a fazer o mesmo – pegar fitas e se proteger.

Por quanto tempo: De 15 minutos até as crianças cansarem.

– Esconde-esconde (a partir de 3 anos)

–

Brincadeira clássica que pode ser feita em qualquer cômodo e nunca perde a graça.

Como fazer: Peça para a criança cobrir os olhos e se esconda (você) em um lugar em que ela consiga lhe encontrar com facilidade. Em seguida, peça que ela se esconda enquanto você fica com os olhos cobertos. Uma dica legal: sempre que encontrar a criança ou ela lhe encontrar, fale “Achoooou!” ou “Acheeeei!” – todos os pequenos amam isso.

Por quanto tempo: De 15 minutos até a criança cansar.

–> De 4 a 6 anos

– Trilha de obstáculos (a partir de 4 anos)

Trabalha as noções de movimentos e estimula a superação de desafios.

Como fazer: Com o auxílio de almofadas, cadeiras e objetos que não sejam perigosos, crie um circuito com obstáculos em casa. Marque um ponto de partida e uma chegada e fale para a criança ultrapassar os obstáculos. Acabada a trilha, mude alguns objetos de lugar e recomecem tudo.

Por quanto tempo: Cerca de 1 hora.

– Que letra é esta? (a partir dos 5 anos)

–

Reforço de fixação das letras e números pelos quais a criança já tem interesse na escola, nas ruas, na vida em geral.

Como fazer: Espalhe letras pelo chão ou sobre uma mesa – podem ser de EVA, em blocos de madeira, pintadas no papel ou em qualquer material, compradas prontas ou feitas em casa – e peça para a criança encontrar as que você pedir. Dica: peça as letras isoladamente (“Cadê o R?”) ou pedir as letras com que comecem palavras que a criança já conheça (“Quero o C de coração, cadê?”).

Por quanto tempo: Cerca de 30 minutos.

– Batata quente (a partir dos 5 anos)

Aqui, a criança tem que estar esperta e pensar rápido. Pode ser feita entre mãe e filho/a ou com um grupinho de amigos.

Como fazer: Sentem-se todos no chão e comecem a passar a batata das mãos de um para as do outro. Cantem, enquanto isso, “Batata que passa quente, batata que já passou. Quem ficar com a batata: coitadinho, se queimou!” (no ritmo de “Pirulito que bate-bate”). Perde quem estiver com a batata na mão no final da música.

Por quanto tempo: Cerca de 30 minutos.