10 filmes que valorizam o poder feminino para ver com as crianças

Princesas indefesas que dependem de mocinhos redentores, plebeias que buscam o amor de príncipes para darem rumo às vidas? Foi-se o tempo! Os enredos das animações para crianças hoje mostram meninas e mulheres capazes, donas de si e de suas ações, que têm ao seu redor quem elas quiserem. Pode até ser um par romântico, é claro, mas ele é parceiro e não interfere em suas decisões.

No clima do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, selecionamos dez filmes em que as protagonistas esbanjam girl power e ensinam para as crianças – meninas e meninos – que o feminino tem poder. Boa diversão!

Frozen – Uma aventura congelante (2013)

Apesar de ter um “probleminha” a ser contido – ela lança gelo com as mãos –, a Rainha Elsa leva a vida numa boa até sua irmã, Anna, fazer uma bobagem e ela quase matar pessoas em uma festa. Detalhe: a culpa pela confusão é de um… homem. E mal intencionado!

A partir daí, acompanhamos uma história em que duas jovens mulheres buscam soluções para seus problemas e para seu relacionamento de irmãs sem depender de homem nenhum. Bem pelo contrário: o cara que surge no meio do caminho, Christoph, mais atrapalha do que ajuda, mas serve como alívio cômico para as façanhas das moças.

Home – Cada um na sua casa (2015)

Na invasão da Terra por alienígenas que confinam os humanos em vilas, a adolescente Tip é a única pessoa a conseguir escapar. Para procurar sua mãe, ela fura bloqueios, se esconde e mostra muita inteligência ao lado do atrapalhado Oh, alienígena “exilado” pelos invasores. No fim, todos – humanos e alienígenas – têm muitos motivos para agradecer pela perspicácia dela.

Meu Malvado Favorito 3 (2017)

Apesar de Gru e os Minions receberem muito mais atenção, é a protagonista feminina, Lucy, que salva a pele de todos do começo ao fim do filme. Pilotando aeronaves, escalando ruínas e mesmo passeando pelo interior de um país distante, ela está sempre alerta e não hesita em colocar em prática seus golpes para defender o namorado, as filhas e o cunhado a todo momento.

Moana (2016)

A jovem Moana, filha do chefe da tribo, é escolhida pelo oceano para entregar uma relíquia a uma deusa e salvar seu povoado. Apesar de mal saber velejar, ela topa o desafio e dá conta do recado. Nem o semideus que ela encontra no meio do caminho e só atrapalha é capaz de impedir que ela cumpra a missão. A forma como ela supera os desafios é super inspiradora. E as músicas são ótimas!

Monstros vs Alienígenas (2009)

Susan Murphy é uma moça comum que, ao ser atingida por um meteoro no dia de seu casamento, torna-se gigante. E fica com muito medo, pois é capturada pelo governo e confinada com monstros. Mas, na hora em que a Terra é invadida por alienígenas e sua ajuda é requisitada, Susan descobre uma força imensa dentro dela e vai à batalha pelo planeta.

Mulan (1998)

Baseado em uma lenda chinesa, o filme conta a história de Fa Mulan, que finge ser homem para ocupar o lugar de seu pai doente (o guerreiro Fa Zhou) em um recrutamento para combater uma invasão dos hunos. Ela treina, se torna um excelente soldado e lidera as batalhas, sem ninguém saber que aquele salvador é, na verdade, uma mulher mais forte, hábil e valente que todos os homens juntos.

Os Incríveis 2 (2018)

Este é um dos filmes mais interessantes a respeito da sobrecarga que as mães sofrem no dia a dia. A Mulher Elástica vai passar um tempo fora para salvar o mundo (coisa básica) e, assim, o Sr. Incrível fica sozinho para cuidar das crianças. Acha que será muito fácil (como muitos homens por aí), mas quando a realidade bate… Aí ele passa a dar valor para o trabalho caseiro da mulher. Ainda mais que o caçula resolve passar por transformações de descobertas de superpoderes que deixam todos de cabelos em pé.

Os Smurfs e a Vila Perdida (2017)

Para quem já se questionou por que Smurfette é a única mulher na vila dos Smurfs, todas as respostas estão neste filme. E o mais legal: eles encontram uma vila inteira de Smurfettes que finalmente faz com que ela se sinta parte real de uma comunidade.

Shrek para sempre (2010)

Em uma realidade paralela na qual vai parar quando ~cansa da vida de pai de família~, Shrek encontra uma Fiona completamente diferente: guerreira, líder de um exército de ogros, que não o conhece. E é ela que arruma todas as confusões que ele fez e continua fazendo ao longo da história. Sem Fiona, Shrek não seria ninguém.

Valente (2012)

Mérida é uma princesa que não aceita ser submetida a um casamento arranjado – e se livra desse absurdo com os próprios talentos em arco e flecha – e que, ao pisar na bola FEIO com a mãe, faz por onde resolver o problema. De quebra, ainda lida com uma maldição antiga que o reino enfrentava. Difícil acabar o filme sem querer sair por aí dando umas flechadas!