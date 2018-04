Se você já começou a pesquisar sobre como fazer seu casamento, com certeza, deparou-se com os mais diversos itens a cumprir de uma lista que parece não ter mais fim. Exatamente por isso, muitas noivas começam a planejar o casório um ano antes ou mais. Porém, nem todo mundo tem esse tempo. E se tiver apenas pouco mais de três meses, por exemplo, será que dá tempo?

Buscamos as dicas da organizadora de eventos Morgana Zeefried, que é especialista em casamentos, e a boa notícia é que dá, sim, para organizar um casamento de sucesso em até 100 dias. Só que isso vai demandar comprometimento, bom senso e muita objetividade. Para Morgana, a meta de quem tem pouco tempo para montar a festa deve ser escolher os fornecedores certos, que combinem com o perfil do casal e o orçamento. “Organizar qualquer casamento, independentemente do prazo ou budget disponível, não é tarefa fácil, mas é sempre possível desde que bem planejado”, resume.

Confira as dicas de Morgana a seguir:

1. Busque ajuda especializada

Preparar a festa em tempo recorde fica muito mais fácil com o auxílio de um profissional da área, que agiliza processos e facilita a vida dos noivos. “Para começar a planejar o grande dia, nada melhor do que contar com a experiência e o know how de uma wedding planner, organizadora de eventos ou assessora de casamentos”, fala.

2. Reduza para conquistar

Segundo Morgana, um casamento “express” requer desapego da noiva e muito foco nos itens essenciais da festa: “Sempre tenha em mente que menos quase sempre, senão sempre, é mais”. A internet ou as redes sociais podem ser excelentes aliadas para facilitar o trabalho, desde que não se perca o foco no que é realmente importante e necessário, pois as possibilidades existentes são infinitas, mas nem sempre adequadas. “Dicas de amigas que já se casaram e ficaram satisfeitas com o trabalho dos profissionais contratados também podem contribuir muito para facilitar a procura pelo fornecedor conveniente”, orienta.

3. Corrida contra o tempo

Depois de contratar assessoria especializada, a próxima grande tarefa será definir, simultaneamente, o local, a data do evento e o número de convidados. “Feito isso, é preciso descobrir quais são os itens ou fornecedores que não poderão faltar para a realização do sonho”, aponta Morgana. A dica aqui é enumerar os itens em uma lista e priorizar o que é realmente essencial.

4.Dê atenção aos convidados

Antes da festa, leve em conta o bem-estar dos seus convidados no planejamento. Morgana acredita que boa gastronomia, bebida de qualidade, música adequada e conforto são indispensáveis. “Eles garantem 100% de chance de seu casamento ser um evento de sucesso”, diz.

5. Ganhe tempo com a lista de presentes

A internet é uma incrível aliada na hora de montar a lista de presentes. Além de ajudá-la a equipar a casa com itens que são a sua cara com praticidade, esse serviço indica aos convidados quais presentes mais agradarão o casal. Uma dica para eleger o melhor lugar para fazer a sua é checar a variedade dos produtos oferecidos e a credibilidade da loja no mercado.

6. Delegue tarefas

Para Morgana, escolher amigos ou familiares aos quais delegar tarefas pode ser uma decisão acertada, pois isso vai facilitar, agilizar e diminuir a correria. Muitas vezes, apenas o feedback do responsável pela tarefa será suficiente para tranquilizar a noiva.

Quer exemplos? Você pode designar uma madrinha para acompanhar o noivo na escolha do traje; pedir ao futuro sogro para escolher as bebidas que se harmonizam com a gastronomia; dar ao noivo a tarefa de escolher sozinho as alianças; incumbir uma amiga de orçar e comparar o trabalho de alguns decoradores, com base em uma ideia predefinida; e solicitar degustações de doces na sua própria casa para evitar deslocamentos.

7. Delivery de convites

Pedir a ajuda de terceiros ou de empresas especializadas para a distribuição dos convites para o casamento também faz muita diferença quando o tempo é curto. “O único detalhe é que os noivos devem previamente fazer a gentileza de explicar aos convidados, por telefone ou e-mail, o motivo da não entrega em pessoa, mostrando-lhes o quanto é importante a presença de cada um no evento”, orienta Morgana.

8.Cobertura do evento

Por fim, não se esqueça de contratar os profissionais de foto e filmagem para que eternizem os momentos vividos.

Relaxe na véspera e curta cada momento do casamento com muita intensidade. Felicidades!