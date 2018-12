E aí, você já montou a árvore? E os preparativos para a ceia, como estão? É, o Natal está batendo na porta e o ar parece que fica até mais leve e feliz, né?

Aproveite cada momento dessa magia com quem você mais ama. Quer um dica? Preparar a pipoca, reunir a família no sofá e assistir filmes temáticos é uma das melhores maneiras de entrar com tudo no clima delicioso de Natal.

Confira as 25 sugestões de filmes natalinos, disponíveis na Netflix , que separamos para vocês!

O que há de novo

Que tal começar com as novidades quentinhas do momento? Para o Natal de 2018, a Netflix caprichou e trouxe diferentes estilos (com direito a um anime, hein?). Dá uma olhadinha nas produções disponíveis e escolha com qual você vai iniciar a maratona 🙂

A Princesa e a Plebeia

Crônicas de Natal

O Feitiço de Natal

O Natal de Angela

O Princípe do Natal

O Feitiço do Natal

Zoe e Raven: Os Doze Presentes de Natal

–

Natal com os Storbots (Temporada 2)

Neo Yokio: Natal Cor-de-Rosa

Disney – LEGO Frozen – Luzes Congelantes

–

Filmes de animação

Esse é o grande momento da criançada (isso não significa que nós, adultos, não amamos também, né?). As animações sobre a data são uma graça e super divertidos. Vamos assistir todas e vocês?

Nossa Casa: Especial de Fim de Ano

O Grinch

Como Salvar o Papai Noel

Trolls, vamos festejar

Com personagens queridos dos pequenos

Até o Shrek e o Kung Fu Panda entraram no clima natalino!

Shrek Bate o Sino

Happy Holidays Madagascar

Aconteceu no Natal do Mickey

Kung Fu Panda Especial de Natal

Clássicos

Tem produções que não podem faltar na melhor época do ano. Se você já assistiu, vale a pena ver mais uma vez e também apresentar para os menores os grandes clássicos de fim de ano das telinhas.

Meu papai é Noel

O Estranho Mundo de Jack

Querem mais opções ainda?

Temos! Lá vai!

Um Natal Animal

48 Desejos de Natal

Natal na Realeza

Cartão de Natal

O Espírito de Natal