25 melhores lojas infantis online para comprar na Black Friday

Já salva esta listinha e compartilha com outras mães e pais amigos! Nesta sexta (23), vários sites com produtos infantis estão participando da Black Friday. Vale a pena dar uma olhadinha e descolar itens com até 80% de desconto em roupas, brinquedos, móveis, materiais escolares e, claro, fraldas. Pais entenderão!

E não se esqueça que alguns sites adiantaram a Black Friday com promos valendo pra semana – ou até pro mês todo!-, mas alguns descontos só serão válidos na sexta mesmo.

Veja a nossa seleção de lojas e quais os maiores descontos que cada uma oferece:

–

Com descontos de até -80%

1.Conjunto de bonecas Disney Frozen, Sunny, Ri Happy – De 349,99 Por 89,99

2. Saia de Tule plissada, Marisa- De R$ 49,99 Por R$ 11,99

Tricae– A loja online oferece roupas, sapatos e móveis com desconto de até 80%. As linhas de brinquedos e escolares também entram nas promoções.

Rihappy– Batizada de Operação Riblack, a loja de briquedos tem descontos de até 70%. Itens disputadíssimos da linha LOL tem 25% off e Baby Alive com 27% off.

Green– Apelidada de Black Green, os descontos da loja vão até 70% no site, com peças que começam a R$ 30.

Marisa– Com descontos de até 72%, tem camiseta da linha infantil saindo por R$ 9,99 e saia por R$11,99.

Toymania– O site está com descontos de até 75% em vários brinquedos e fantasias. Ótimo pra já adiantar o presente de Natal dos pequenos.

Renner– Com peças que começam em R$ 9,90, a loja online da marca tem descontos de até 72% na linha infantil.

Grão de gente– Na loja especializada em enxovais e decoração, o destaque fica pro kit berço com 77% de desconto e pra seleção de quartos completos com 65%.

Havaianas– O site tem promoções de 16 a 25 de novembro com até 70%. Na linha infantil, tem chinelo começando em R$12,90 de vários personagens famosos.

Black fralda– O site reúne várias lojas online e faz uma busca de promoções em fraldas e produtos infantis. É só digitar o nome da fralda que seu bebê usa e ele te mostra onde está mais barato entre as lojas participantes.

–

Com descontos de até -60%

1. Kit quarto de bebê Amiguinhas, Grão de Gente. De R$1.573 Por R$530

2. Mini Melissa Ultragirl, Melissa. De R$ 180 Por R$ 72

Clube Marisol– A loja online tem itens das marcas Lilica Ripilica, Marisol, Tigor T. Tigre e MIneral Kids. Os descontos são de 60 a 70% off. Tem camisetinhas por R$ 5,97!

Melissa– Com descontos de até 60%, o site da Melissa tem opções de sapatos infantis e para bebês. A numeração é restrita, então corra!

Dican– Apesar de poucas opções, o site oferece descontos de até 60% em alguns brinquedos.

Alô Bebê– A loja tem promos prorrogadas até o dia 26, tanto nas lojas físicas quanto no site. Destaque para cadeirinhas de bebê pela metade do preço e itens de cama e banho.

PUC– No Black Vip, a marca dá descontos de até 50% em peças de vestuário. Nas compras acima de R$150, o cliente ganha um voucher de R$30 pra comprar até dezembro.

O Boticário– Alguns produtos da linha infantil da marca saem com desconto, caso do sabonete Spulókis, que pode ser comprado por R$ 4,70. Os maiores descontos são de 61%.

Puket– A marca oferece no máximo 60% de desconto e tem itens que começam a R$ 9,90. Rola também uma promo do tipo “leve 3, pague 2” nas calcinhas infantis.

Leiturinha– O Clube de leituras está com 50% de desconto na assinatura no mês da Black Friday. Você recebe livros selecionados pela idade do seu filho em casa, todo mês.

Bibi– O site de calçados tem tênis com 50% de desconto a semana toda.

MP Brinquedos– A loja de brinquedos tem promo com até 67% off. A linha My Little Pony, por exemplo, está com 43% de desconto e sai por R$39,90.

O Sapo e a Princesa– No e-commerce de produtos infantis, o destaque fica para os calçados e para os organizadores de brinquedos, com descontos de até 50%.

Riachuelo– A parte infantil e bebê estão com até 53% off, mas não anime-se muito se o seu objetivo for a linha da Carter’s, em que a maioria das peças circula de 30 a 15% de desconto.

–

Com descontos de até -45%

1.Blusa infantil estrelas, Calvin Klein. De R$89 Por R$48,95

2.Bebê Conforto Cocoon Galzerano, Turma da Cegonha. De R$358,80 Por R$299

Tip Top– Com descontos de até 40%, a loja online da marca tem peças a partir de R$19.

Turma da Cegonha– O site permite que você se cadastre para receber cupons e ofertas exclusivas na Black Friday. Atenção para as cadeirinhas com preços que podem compensar.

Calvin Klein– A linha infantil da marca também entra na Black Friday. Dê uma olhada nos macacões e camisetas com 45% off.

Walmart– No site, os pijamas e macacões da linha Carter’s saem de R$120 por R$62 na semana da Black Friday.