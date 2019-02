Estamos chegando? Falta muito? Quem já viajou com crianças sabe como é difícil controlar a ansiedade dos pequenos durante longas esperas, seja no banco de trás do carro, no aeroporto ou dentro do avião. Mas tem gente que vira expert no assunto – e até prefere trajetos longos, para curtir as crianças por mais tempo. É o caso da publicitária Patricia Papp, mãe de Pedro, 12 anos, e Luiza, 7. As peripécias da família até viraram um blog, o Viajo com Filhos, e deram origem à editora Pulp, especializada em guias de viagem. Têm assinatura de Patricia os títulos Como viajar com seus filhos sem enlouquecer e Praias do Nordeste com crianças. A sócia dela, Fernanda Avila, não fica atrás. Mãe de Marina, 12 anos, e Olivia, 6, é autora de Nova York com crianças. As sugestões de atividades a seguir já foram testadas – e aprovadas – pela dupla e seus respectivos filhotes. Eletrônicos, segundo Patricia, não precisam ser deixados em casa, mas a proposta é que fiquem guardados na mala a maior parte do tempo. “Reservo os jogos, o celular e os DVDs como último recurso, caso a estrada esteja parada, por exemplo.”

Qual é a música?

(a partir de 1 criança)

Um adulto escolhe uma palavra e desafia a criança a encontrar uma música que tenha essa palavra na letra. Quem cantar primeiro ganha 1 ponto. Se houver uma criança só, a proposta é descobrir qual foi a música que o adulto imaginou.

Stop!

(a partir de 2 crianças)

Essa brincadeira que diverte há várias gerações só exige papel e caneta. O adulto escolhe uma letra do alfabeto, e os pequenos listam palavras que comecem com ela, dentro de categorias determinadas previamente: pode ser nome de carro, alimento, cidade… A criança que terminar a lista primeiro grita “stop!” e vence a jogada.

Vinte perguntas

(a partir de 2 crianças)

Um adulto escolhe mentalmente algum elemento do avião ou do automóvel. As crianças devem adivinhar qual é, fazendo no máximo 20 perguntas, que só podem ser respondidas com sim ou não. Quem descobrir primeiro ganha.