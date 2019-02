32 fantasias divertidas para as crianças pularem Carnaval

A época mais animada do ano está quase ai! Se nós já estamos ansiosas para a bagunça, imagina a criançada? Nada mais justo que aproveitar o Carnaval ao lado dos pequenos em grande estilo. Então, é melhor já começar a se preparar, escolhendo looks bem divertidos para deixar a folia ainda melhor.

Confira a seleção de fantasias infantis criativas que nós fizemos. Tem as clássicas, as diferentonas, de personagens e os hits do momento – é só ver qual combina mais com o seu pequeno e depois fazer cliques divertidíssimos:

Importante: são algumas ideias, que você pode adaptar com o que tem em casa, sempre pensando no conforto das crianças. Economia e bem estar sempre, né, mores? Se na sua cidade faz muito calor, cuidado com as fantasias muito quentes. Afinal, o que importa mesmo é eles curtirem muito!

Nossa primeira aposta são opções bem tropicais para os baixinhos. Frutas são looks coloridos e cheios de alegria!

Abacaxi

Uva

Morango

Melancia

Da cozinha para os bailes, têm legumes na festa também!

Brócolis

Sabemos o quanto a parte lúdica é importante na infância, e o Carnaval é uma oportunidade perfeita para a criançada sair pelas ruas vestida do seus personagens favoritos.

Minions

Shrek

Super-homem

Capitão (ou capitã) América

Malévola

Alvin e Os Esquilos

Jessie, do Toy Story

Harry Potter

Olaf

Patrulha Canina

Marsha

Cruela

Fúria

Estamos sempre ligadas no que está em alta. Ano passado, unicórnio e sereia foram os campeões na escolha de fantasia para a folia e este ano ainda são boas escolhas.

Sereia

Unicórnio

Os clássicos perfeito para os papais que buscam algo prático e certeiro.

Gatinha

Palhacinho

Fadinha

Mickey

Mas as nossas preferidas mesmo são algumas opções mais diferentonas (e muito fofas)!

Cookies

Frida

Anos 80

Mergulhador

Flamingo

Arco-íris

Groot