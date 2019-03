4 tutoriais que ensinam ótimas receitas de massinha de modelar caseira

É raríssimo encontrar uma criança que não goste de brincar com massinha de modelar. O slime pode até causar um pouco de estranheza entre as menorzinhas, mas a massinha de modelar, aquela de textura mais firme, é irresistível para todas as idades (às vezes até para nós, adultas, fala a verdade! 😊 ).

E a diversão pode começar antes mesmo de soltar a imaginação e criar formas com elas: uma atividade incrível para ser realizada em família é fazer a massinha de modelar em casa.

Por isso, trazemos aqui quatro tutoriais para você fazer as massinhas com as crianças. Tem para todos os gostos e todas as tolerâncias com bagunça na casa. Boa diversão!

Massinha de modelar clássica

O corante artificial dá os tons desejados a esta massinha de modelar clássica. Ótima para brincar, mas mantenha longe das bocas das crianças.

Massinha de modelar comestível

Aqui, são os sucos em pó que fornecem as cores às massinhas de modelar. A vantagem é que, caso a criança não resista e acabe comendo um pouquinho, não há nenhum motivo para preocupação.

Massinha de modelar sem corante

Quer que as crianças brinquem, mas não pode correr o risco de sujar a casa com corantes? Sem problema! A massinha de modelar sem corante cumpre a função lúdica, só que sem cor.

Massinha de modelar com glitter

Se vocês não ligarem para uma bagunça um pouco maior e resquícios de glitter por tempo indeterminado pela casa, a massinha de modelar com glitter é ótima para sua família. Brincadeira com carinha de mágica, que delícia!