Casa pronta? Está na hora de receber as pessoas queridas para estreá-la. Mas, antes de apresentar seu novo endereço, a tendência da vez é montar uma lista de presentes para o seu open house. Assim, além de comemorar com os amigos a nova fase, você os convida a ajudar a decorar e equipar o seu lar com presentes que com certeza vão agradar.

Não há regras para montar a lista de presentes, mas dar o primeiro passo pode ser um pouco intimidante, dada a quantidade de produtos disponíveis. Por isso, a Camicado, rede de lojas especializada em casa e decoração, elaborou uma lista com 50 presentes essenciais para montar o seu cantinho do zero e deixá-lo bem caprichado. Inspire-se com estas ideias e, depois, é só convidar o pessoal e organizar a festa.

Itens que não podem faltar na sua lista de open house MESA Aparelho de jantar (20, 30 ou 42 peças)

Jogo de chá/café

Jogo de servir

Jogo de sobremesa

Travessas

Faqueiro (36, 42, 76 ou 101 peças) BAR E VINHO Jogo de copos para refresco

Jogo de cristal (18 ou 30 peças, opção bar e mesa)

Conjunto para cerveja

Porta-copos

Taças avulsas (água, champanhe, licor, vinho tinto e branco)

Jarras COZINHA Frigideira e fritadeira

Jogo de assadeiras (inox, cerâmica ou antiaderentes)

Jogo de panelas (inox ou antiaderentes)

Panela de pressão (3 L e 4,5 L)

Potes para mantimentos

Jogo de utensílios

Tábua para frios e alimentos ACESSÓRIOS DE MESA Fruteira

Garrafa térmica

Jogo para bolo e porta-bolo

Porta-frios

Porta-guardanapos

Petisqueira

Saleiro/pimenteiro ELETROPORTÁTEIS Aspirador de pó

Aquecedor

Ferro

Batedeira

Cafeteira

Aparelho de fondue elétrico

Forno elétrico e grill

Liquidificador

Sanduicheira e tostador

Processador e miniprocessador DECORAÇÃO Vaso

Porta-retratos

Porta-joias

Luminária CAMA, MESA E BANHO Colcha e cobertor

Fronha e lençol

Jogo de toalhas

Toalha de mesa

Tapete para banheiro e quarto ORGANIZAÇÃO Cesto de lixo

Jogo de banheiro

Tábua de passar

Cabides

Cestos organizadores

Mais comodidade

Fazer a lista de open house online é uma praticidade tanto para você quanto para seus convidados, que encontrarão facilmente na internet um presente que é a sua cara. Mas atenção: opte por lojas com credibilidade para não cair em golpes. Outra dica é checar antes a variedade e qualidade dos produtos e marcas oferecidas.

A Camicado, por exemplo, está no mercado há mais de 25 anos e tem tradição em listas de presentes. A lista de open house pode ser feita inteiramente pela internet – basta fazer o cadastro para começar a escolher os produtos.