6 tipos diferentões de giz de cera para as crianças curtirem nas férias

As férias escolares chegaram e é hora de brincar muito com a criançada! Sabemos que não dá para sair todos os dias para fazer algo diferente, mas as atividades em casa podem ser as mais divertidas. Desenhar, pintar e usar a imaginação, por exemplo, qual criança não gosta?

Além disso, através dos desenhos, os pequenos expressam sua visão do mundo, seus sonhos e medos. Sabendo disso e buscando sair do tradicional lápis de cor ou canetinha, achamos pela internet alguns gizes ~ diferentões ~ para a alegria dos pequenos.

Um brincadeira saudável, que toda a família pode participar e sem gastar muito (ou seja, do jeito que gostamos). Confira os produtos e onde você pode encontrar:

Ah, papais, prestem atenção na idade indicada em cada produto, tá?

Giz para banho

A hora do banho não precisa ser uma obrigação chata, dá para transformar o momento em uma experiência agradável para os pequenos, né? Mas não é só de patinhos de brinquedo que se faz um banho divertido, viu? Com esse giz, a criança pode rabiscar o azulejo, o vidro do box, a banheira e até o corpinho, que sai fácil com água. Gostou da ideia?

Art Brink – Americanas- R$ 8,99*

Giz de montar

Além das habilidades trabalhadas ao fazer desenhos e pinturas, com este giz de montar, a criança trabalha ainda mais a coordenação motora, juntando uma peça na outra.

Color Peps (Maped) – Amazon! R$ 39,92*

Giz de caneta

A caneta giz líquido é perfeita para usar em superfícies lisas, como quadros de vidro, janelas e placas não porosas. Tem cores vibrantes e deslize macio, com atrito reduzido se comparado ao giz comum.

Remarx- Staples! R$ 21,64 o pacote com 4*

Giz de cera em formatos divertidos

Em formato de robozinho, dinossauro, estrela e coruja, estes gizes são de encher os olhos de qualquer criança!

Giz com formatos- Elo7- R$ 1,50 cada (quantidade mínima: 40 unidades)

Giz de chão com suporte

Perfeito para quem tem um quintal grande para brincar. Que tal se divertir brincando de amarelinha ou com um jogo da velha gigante? E essa opção ainda tem um suporte para não sujar as mãos! Legal, né?

Giz de chão Fisher Price- Papelaria Real- R$ 33,24 (com 4 unidades)

Giz Gel Aquarelável

Fácil de pintar, não suja as mãos e fica lindo! E ainda vem numa maletinha linda!

Color Pepp Gel Maped- Amazon–R$ 29,22 (com 6 unidades)

Além da pintura, veja outras brincadeiras para fazer em casa com as crianças durante as férias. Boa diversão, família!

* Preços consultados em julho de 2019.