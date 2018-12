Esta semana entre o Natal e o Ano Novo é especial para famílias com crianças em casa, esteja você trabalhando normalmente ou não. A maioria absoluta das escolas não tem expediente e, bem, os pequenos têm bastante energia para gastar ao longo do dia e da noite.

Deixá-los direto em frente à TV ou com o celular e o tablet na mão não é uma boa ideia – o uso contínuo de aparelhos desse tipo está associado ao atraso na fala, além de piorar o sono e enfraquecer memória e atenção. Então, que tal colocar em prática atividades bem caseiras e divertidas? Trazemos aqui 9 sugestões para facilitar sua vida. Elas foram indicadas pela pedagoga Luana Lima, pela psicopedagoga Elisa Hibert e pela recreacionista Joyce Nogueira, pensando em crianças a partir dos 2 anos de idade.

Jogo da memória com fotos do Natal

As fotos não precisam estar impressas profissionalmente nem na melhor qualidade da impressora de sua casa. Escolha entre seis e dez fotos, imprima duas cópias de cada e faça o jogo da memória tradicional: elas são misturadas, viradas para baixo e os participantes precisam adivinhar onde estão os pares de cada uma. Quando há erro, as fotos da jogada são viradas novamente, e é aí que está a chance de ir memorizando onde está cada uma para ter mais condições de acertar o par nas rodadas seguintes. É uma brincadeira legal para reviver os melhores momentos da festa de Natal.

Diário da gratidão

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Illinois (EUA) e publicado no Journal of Positive Psychology indicou que crianças estimuladas a agradecer pelo que possuem de bom na vida tendem a ser menos materialistas e a ter mais empatia. Esta é uma boa época do ano para introduzir a prática em sua casa. Escolha um caderno bem legal e estimule o pequeno a escrever ou desenhar (de acordo com a idade) tudo aquilo pelo que ele é grato. De bônus, o vínculo entre vocês aumenta, pois você passa a saber um pouco mais do que se passa na cabecinha de seu filho ou de sua filha.

Oficina caseira de cookies

Escolha uma receita de cookie e faça os biscoitos com as crianças. Eles são alternativas simples para os pequenos colocarem a mão na massa e se deliciarem com o resultado de seu próprio trabalho.

Oficina caseira de cake pop (bolo no palito)

Outra opção para passar o tempo na cozinha com as crianças é fazer cake pops, os populares bolos no palito. É bem simples: faça uma receita de bolo de chocolate básico e uma receita de brigadeiro tradicional. Deixe tudo esfriar, esfarele o bolo e chame os pequenos para a cozinha. A missão é misturar os farelos de bolo com o brigadeiro, formando uma massa firme, enrolar em bolinhas e espetá-las em um palito. Para um resultado mais divertido, passe-as em um granulado colorido.

Slime caseiro

Febre entre as crianças, o slime é uma diversão que pode durar horas e mais horas – e não é isso mesmo que a gente quer? Pois bem: a farra pode ser prolongada se, em vez de comprá-lo pronto, vocês fizerem o slime juntos em casa. Uma atividade que une a família e diverte a meninada.

Massinha caseira

Se a vibe dos seus pequenos não for o slime – alguns menorzinhos acham “melequento” demais –, a massinha deve agradar. A ideia é a mesma: fazer em casa e prolongar o tempo de diversão e união familiar.

Redecoração da árvore de Natal

Agora que 25 de dezembro já passou, as fotos foram feitas e é preciso esperar até o Dia de Reis (6 de janeiro) para desmanchar a decoração, a árvore de Natal pode ser objeto de atividades caseiras. A ideia aqui é tirar todos os enfeites e recolocá-los com as crianças. Mas – e eis a diversão – sem nenhuma preocupação estética, sem querer equilibrar cores ou tamanhos; é para colocá-los livremente e deixar seus filhos brincarem com os enfeites mesmo. Desfrute desse momento e dê muita risada com eles. E pode repetir a bagunça vários dias.

Improviso musical

Pense no repertório que os pequenos conhecem e peça que cantem uma música com determinada palavra. Por exemplo: se forem fãs de Show da Luna, sugira a palavra “gato”, e eles provavelmente cantarão “Eu quero saber por que o gato mia/Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia”. Repita com novas palavras até eles cansarem. Se conseguir acompanhar com um instrumento musical, fica mais legal ainda.

Cartões de Réveillon

A tradição é mandarmos cartões de Natal, é verdade, mas vale tudo para entreter as crianças e fazer o tempo passar mais rápido. Os cartões devem ser de papel, nada virtual, e feitos totalmente por elas. Pode ser uma folha sulfite dobrada, pode ser escrito com lápis e caneta normais: o importante é ter uma mensagem fofa de votos de um bom 2019. Quem ainda não souber escrever desenha, é claro.