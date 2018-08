A morte de Tatiane Spitzner reacendeu o debate sobre “meter a colher”

Tatiane Spitzner, advogada paranaense de 29 anos, morreu ao cair do quarto andar do prédio onde morava, em Guarapuava. O marido dela, Luis Felipe Manvailer, nega que a tenha matado, mesmo sabendo que as câmeras de segurança do prédio o flagraram agredindo Tatiana fisicamente, carregando o corpo dela após a queda e limpando as manchas de sangue no elevador. Além disso, o corpo da vítima apresentava sinais de asfixia, segundo a perícia. Luis Felipe foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado.

Espancada na garagem do prédio e também no elevador. Em frente às câmeras e a quem pudesse estar passando. A polícia foi chamada, mas já era tarde demais.

O caso que tornou-se a principal notícia do país nos últimos dias reacendeu o debate sobre interferir ou não em episódios de violência doméstica. Quantas mulheres ainda vão morrer para que a gente possa abolir de uma vez por todas que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”? Essa é a pergunta.

Confira aqui algumas reflexões sobre a questão, que está sendo intensamente debatida:

O mais triste é: provavelmente o porteiro viu;

vizinhos disseram ter escutado (o sofrimento dela);

uma pessoa passou na rua e viu a briga e o descontrole MAS NINGUÉM CHAMOU A POLÍCIA porque o velho ditado “em briga de marido e mulher, ngm mete a colher” é regra na sociedade https://t.co/Zvxbxo0xUB — Aninha (@licacomenta) August 3, 2018

Fiquei horrorizada quando vi o vídeo da violência sofrida pela Tatiane Spitzner. Como nenhum vizinho impediu aquilo? Quantas ainda precisam morrer para que as pessoas entendam que briga entre marido e mulher tem que meter a colher sim?! — Mariana Cabral (@maricabrald) August 4, 2018

o assassinato da tatiane só mostra que nao da pra fazer vista grossa pra relacionamentos abusivos que estão a nossa volta

temos que meter a colher em briga de marido e mulher sim — Augusto Massaro (@augustomassaro) August 4, 2018

Qualquer atitude de violência deve-ve meter a colher sim e, se possível, num caso como esse, meter a mão no agressor. Esse tal Felipe Manvailer passou de todos os limites. Merece juri popular e apodrecer na prisão. Monstro! #MetaAColher — Claudia Silvestre (@Claudiacsm) August 7, 2018

não é meter a colher

é salvar uma vida

Feminicídio existe.

Desculpe Tatiane :((( pic.twitter.com/F8HlPRYTCG — Voto #ChapacandiGATOS (@TomeiAbuso) August 6, 2018

Por que será que tem o ditado: Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? É pra crimes e violências contra mulheres sejam normais, né? Normal matar mulher que "escolhe" o cara errado, né? A gente deveria se envergonhar e se responsabilizar por não meter a colher. — Silvia Coelho (@silvia_rcr) August 4, 2018

Os vizinhos ouviram o cara agredindo a mulher, ela pedindo socorro e tentando fugir. Ninguém ajudou porque a sociedade criou uma regra idiota de que "briga de marido e mulher, ninguém mete a colher"! Mete a porra da colher. Tu pode salvar uma vida. Feminicídio existe SIM! — R. ✍ (@dolfoda) August 3, 2018

Vizinhos, se ouvirem uma mulher pedir por socorro durante uma "discussão de casal", chamem a polícia. Se acontecer de novo, chamem a polícia novamente. Se acontecer de novo, CHAMEM A POLÍCIA!!! Denunciar nunca será "meter a colher". Denunciar, é, acima de tudo, salvar vidas. — oiqueridinha (@tocaobarco) August 4, 2018

Vi a reportagem sobre o feminicídio de Tatiana Spitzner e lá é dito que os vizinhos ouviram os pedidos de socorro e nada fizeram. Essa cultura cretina do “em briga de marido em mulher não se mete a colher” matou de novo e continuará matando. Tem é q meter o jogo de faca inteiro! — Raquel Porto (@QuelBPorto) August 4, 2018

Gente, o mundo ta cheio de Luis Felipe Manvailer e de Tatiana, e tem gente que ainda acha que não tem que meter a colher, tem que meter o jogo de talher inteiro. — giulia (@giuliasselau) August 7, 2018

aprenderam né?! em briga de marido e mulher pode meter a colher sim, não precisa ficar se lamentando depois que a mulher morre. beijo. — tay cuellar (@taymottaa) August 6, 2018