Como cada família escolhe um jeito especial de curtir o Carnaval, com o chef Erick Jacquin (“Masterchef”) e a esposa Rosangela Jacquin, não foi diferente. Nesta quarta-feira (6), com uma sequência de quatro cliques, eles mostraram os gêmeos Elise e Antonie esbanjando muita fofura em fantasias lindas.

Enquanto que a pequena roubou a cena vestida de bailarina, com um collant rosa e uma saia de tule no mesmo tom, o baixinho se transformou no Mickey, mas claro que com muito cuidado.

Por isso, a caracterização não passou de uma blusa preta de manga curta e uma calça vermelha com as mãos do personagem pintadas. O detalhe ficou na gravatinha amarela, que fez Antonie ficar ainda mais charmoso.

Com a publicação das fotos no Instagram, Jacquin aproveitou o momento para deixar registrado que era o primeiro Carnaval com os filhos, que nasceram no dia 23 de dezembro de 2018. Que delícia, né?

Confira os cliques cheios de fofura: