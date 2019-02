Ajude seu filho a escolher a profissão

A psicóloga Ana Claudia Vanzelli derruba mitos que envolvem profissões mais procuradas

Na turma de primeiro ano de qualquer curso de Jornalismo sempre tem gente que quer seguir a profissão “para aparecer na TV”. Só que o mundo da notícia é bem maior do que isso. Há quem escreva (inclusive para sites), fotografe ou até mesmo coordene o setor de comunicação de uma empresa. Assim como ocorre com o Jornalismo, outras profissões tradicionais também permanecem desconhecidas pelos vestibulandos. Por isso, a revista ANAMARIA ouviu a psicóloga Ana Claudia Vanzelli, especialista em orientação vocacional.

Ana Claudia derruba os mitos que envolvem cinco dessas carreiras tradicionais e explica o que faz realmente um profissional da área. Confira.

ENGENHEIRO

. O que parece: ganha respeito por construir casas lindas e prédios enormes.

. O que rola de verdade: além de planejar e acompanhar obras, gerencia a infraestrutura e a utilização de edifícios.

. Era o que seu filho esperava? Inscreva seu filho num curso técnico de Edificações ou Desenho de Construção Civil.

. Ele desanimou? Melhor investir em projetos voltados para criação, como Artesanato, Paisagismo e Artes Plásticas.

JORNALISTA

. O que parece: fica famoso na TV, como a Fátima Bernardes ou o William Bonner.

. O que rola de verdade: faz matérias para rádios, jornais, sites, revistas, TV e outras mídias. Também pode trabalhar como repórter fotográfico (fotógrafo).

. Era o que seu filho esperava? Curso técnico não falta: Multimídia, Rádio e TV, Produção de Áudio…

. Ele desanimou? Estimule-o a fazer Artes Cênicas – a plateia é garantida.

MÉDICO



. O que parece: ganha bem e salva vidas! Precisa dizer mais?

. O que rola de verdade: trata, medica, ajuda a prevenir doenças. Pode ou não operar. Realiza avaliações para admissão e demissão em empresas.

. Era o que seu filho esperava? Ele pode tentar um curso técnico de Enfermagem ou Agente Comunitário de Saúde.

. Ele desanimou? Que tal ele ser protetor dos animais, tirar cães e gatos dos perigos da rua e conseguir novos lares para eles?

ADVOGADO

. O que parece: anda bem vestido, põe bandido na cadeia e, se virar juiz, ganha rios de dinheiro.

. O que rola de verdade: Estuda e pratica leis, elabora defesas orais e escritas, representa pessoas ou empresas em um júri.

. Era o que seu filho esperava? Deixe que ele vá à luta e faça Direito!

. Ele desanimou? Ele pode optar por uma área que exija liderança – que tal ser diretor de uma escola?

ATOR

. O que parece: tem fãs, vive na TV, distribui autógrafos e namora pessoas famosas, ricas e bonitas.

. O que rola de verdade: dá vida a personagens. Trabalha com expressão corporal, seja no teatro, no cinema ou na televisão. Participa de eventos, palestras e comerciais.

. Era o que seu filho esperava? Então não perca tempo e matricule-o em um curso técnico de Arte Dramática.

. Ele desanimou? Busque ocupações de evidência garantida. Já pensou nele dando palestras em congressos e seminários?