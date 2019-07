Após acidente, filho de Luciano Huck volta a fazer wakeboard

O fim do mês de junho não foi fácil para Luciano Huck e Angélica. O filho do meio do casal, Benício de 11 anos, sofreu um acidente enquanto praticava o esporte wakeboard. Só que o pequeno não só se recuperou bem, como está de volta à atividade e dessa vez com capacete.

“Muito gratos, abençoados e felizes… Beni esta de volta ao mar. Mas, agora, ele e seu inseparável capacete. A linha que separada a felicidade do caos é muito tênue, por isso, vamos reforçar cada vez mais: insistam que seus filhos usem capacete nas atividades de lazer; bicicleta, skate, patinete, surf, wakeboard, esqui, carrinho de rolimã e por ai vai”, escreveu o apresentador ao publicar uma foto do filho pronto para entrar na água.

O acidente aconteceu no dia 22 de junho, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em uma publicação no Instagram na época, Luciano explicou que Benício caiu da prancha, o que fez com que ela batesse no lado direito de sua cabeça. Mais tarde, em uma entrevista ao “Fantástico”, o apresentador esclareceu que o incidente fez com que o pequeno sofresse traumatismo craniano, com o afundamento e hematomas na região. E, por isso, precisou passar por uma cirurgia, em que tudo ocorreu bem.