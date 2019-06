As 20 melhores brincadeiras de festa junina para animar o seu arraial

Festa Junina que se preze tem brincadeiras, certo? Seja em barraquinhas ou improvisado no quintal mesmo, todo mundo adora uma atividade pra passar o tempo e, quem sabe, ganhar umas prendas.

Por isso, caçamos algumas ideias bacanas pra você preparar aí na sua quermesse. Os convidados vão adorar, pode apostar suas fichinhas nisso!

E se a ideia é fazer uma festa bem legal, não esqueça da música! Selecionamos uma playlist com músicas juninas pra toda família. Só dar o play e deixar tocando o dia todo.

O cardápio também não pode decepcionar, por isso, separamos só nossas melhores receitas juninas pra agradar todo mundo. Checa aqui!

A seguir, confira algumas brincadeiras tradicionais e outras repaginadas pra dar aquela animada:

Pescaria com peixes de imã

Pescaria não pode faltar, né? Para dar um toque diferente, que tal fazer os peixes de feltro com um imã dentro? Aí é só colocar um outro imã na varinha e pronto! Tá formada a brincadeira!

Argolas divertidas

Usar elementos bonitinhos como flamingos, ajuda a repaginar a antiga brincadeira da argola. Dá aquele charminho, sabe?

Mas se não der tempo de encontrar um item especial pra servir de aro, use garrafas pet com água e decore com rostinhos. Fica igualmente fofo!

Boca do palhaço

Outra barraquinha que costuma fazer sucesso com crianças e adultos. A dificuldade depende apenas da distância que a “Boca do Palhaço” ficar. E pra fazer é bem fácil: uma caixa de papelão, tesoura e um pouco de habilidade pra desenhar. Você pode trocar o palhaço por balão, como no exemplo, bichinhos da fazenda ou qualquer desenho que tenha tema caipira.

Barraca do beijo

Iti Malia! Essa é uma brincadeira só pra tirar fotos mesmo. Monte um cantinho bem lindo para todo mundo fotografar e compartilhar depois nas redes sociais. É sucesso!

Pegue a maçã com a boca

Uma brincadeira legal pra fazer em uma festinha menor, só com amigos e familiares. Coloque um balde com água e maçãs boiando dentro. Ganha quem conseguir morder a fruta em menos tempo. Ah! E um detalhe higiênico: não use uma bacia muito grande e troque a água a cada vez que alguém brincar.

Pescaria mais fácil pros menores

Muitas vezes, as crianças menores sentem dificuldade para “pescar” um peixinho com o gancho. Esta versão com patinhos de borracha e uma rede pode tornar a brincadeira mais divertida pra eles.

Curral dos porquinhos

E tem diversão para os bebês também! Olha só que ideia fofa fazer um curral com porquinhos desenhados em bexigas. Os pequenos vão ficar bem entretidos, viu?

Moldura de foto de caipira

Molduras de fotos temáticas podem ser uma ótima pedida pra entreter todo mundo. Esta vai pro feed!

Vale a pena fazer uma versão para os adultos também, com uma pegada mais romântica.

Plaquinhas divertidas pra fotos

Placas engraçadas com frases, bigodes ou chapéus também podem dar graça pra sua festa.

Acerte a bolinha no copo!

Bem fácil de produzir, esta brincadeira também agrada adultos e crianças. Basta pendurar alguns copos de papel ou plástico numa base reta e disponibilizar bolinhas de ping pong ou borracha pros convidados tentarem acertar. Cada copo pode ter uma pontuação pra ficar ainda mais emocionante.

Rabo no burro

As crianças amam esta brincadeira! Com os olhos vendados, o pequeno tem que prender o rabo no bichinho da fazenda no menor tempo possível. Fica bem legal se você recortar o animal escolhido em feltro e prender um velcro no rabinho. Assim fica mais fácil de grudar e desgrudar.

Pescaria diferente

Aqui, a graça é acertar uma bolinha dentro do aquário. Cada recipiente pode ter um papel indicando a prenda.

Bola na lata

Outra brincadeira clássica de quermesse. A graça é repaginar as latinhas com desenhos e personagens. Aqui, a ideia foi brincar com o tema Angry Birds, usando saquinhos de feijão como bola e um estilingue para atirá-los.

Boliche junino

Todo mundo sabe como boliche funciona, né? Basta jogar a bola e quanto mais pinos você derrubar, melhor a sua prenda. Cole personagens juninos pra atividade ficar com mais cara da data.

Pula fogueira

Claro que ninguém pularia uma fogueira de verdade, mas a brincadeira pode ser adaptada com uma fogueira de papel celofane bem bonita. Os pequenos adoram!

Bingo

Vamos combinar que não existe festa junina sem um bom bingo! Ao invés de caneta, reaproveite as cartelas usando feijões pra marcar e dê prendas engraçadas. A sua turma vai adorar!

Corrida no saco

Se a festa for no seu quintal, uma corrida de sacos pode ser muito divertida! Arranje sacos de farinha ou outro bem grandão, estipule uma linha de saída e uma de chegada e pronto! Diversão na certa!

Rasgue e ganhe!

Não é uma brincadeira típica de festa junina, mas costuma fazer muito sucesso nas festinhas infantis. Basta fazer buracos do tamanho de copos em uma cartolina ou papelão grande. Encaixe os copos, coloque as prendas pequenas dentro (balas e docinhos são uma boa pedida) e cubra com papel de seda. A criança deve escolher qual copo quer e tentar a sorte, dando um “soquinho” para rasgar o papel.