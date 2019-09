Brasileira que narra futebol para o filho cego ganha Prêmio Fifa

A torcedora do Palmeiras Silvia Grecco, mãe do Nickollas Grecco, de 12 anos, ganhou o prêmio Fifa Fan Award, categoria que reconhece grandes gestos de fãs de futebol no mundo todo. A brasileira e o filho venceram por meio da votação na internet. A premiação Fifa The Best aconteceu na tarde desta segunda-feira (23), em Milão, na Itália.

Silvia ficou conhecida após a cena dela narrando o clássico entre Palmeiras e Corinthians, em agosto de 2018, para o filho, deficiente visual, aparecer na transmissão da televisão e logo ganhar repercussão nas redes sociais.

Em entrevista ao MdeMulher antes do prêmio, a torcedora falou sobre a importância de estar entre as indicadas para o prêmio: “Vai ajudar a aumentar mais a nossa voz no mundo. É uma oportunidade de inclusão e um olhar de respeito. Que a nossa torcida seja única – a torcida pela pessoa com deficiência – independente do time”.

Concorreram ao prêmio também Justo Sánchez, uruguaio fã do Cerro que passou a acompanhar os jogos do rival Rampla Juniors em homenagem ao filho falecido, além da torcida holandesa pela festa na Copa do Mundo feminina.