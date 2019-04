Cada vez mais bebês ganham nomes inspirados em ‘Game of Thrones’ nos EUA

Arya, Khaleesi, Danearys, Theon, Tyrion… alguns nomes dos personagens de “Game of Thrones” são bastante incomuns, não são? Pois depois de nove anos no ar na HBO, pode ir se acostumando: a cada ano, mais e mais pais batizam seus bebês com nomes inspirados na saga – especialmente nos Estados Unidos.

O site do Social Security norte-americano – agência governamental responsável pelos registros dos cidadãos do país – lista os mil nomes mais populares entre recém-nascidos a cada ano, e, pasme: Arya e Khaleesi estão na lista, e bem colocadas!

–

Khaleesi foi, em 2017, o 630º nome mais popular entre meninas no país. Arya é ainda mais comum, está em 135º lugar. Para ter uma base de comparação, o nome Britney, por exemplo, não aparece no top mil. Até Lyanna (Stark ou Mormont) entrou no ranking, na posição 858º.

–

Um nome que não é de personagem, mas tem tudo a ver com a série é Winter – Inverno, em inglês. Embora não seja tão diferentão e único como Khaleesi, é possível ver que o nome é mais usado a cada ano que passa, desde 2012 (quando era o 769º da lista) até 2017 (quando passou para a 449ª posição).

No Brasil a moda de batizar bebês com o nome de Game of Thrones ainda não pegou – aqui a onda é colocar os nomes dos filhos de famosos, dos personagens de novelas e da Bíblia. Mas quem sabe alguma gravidinha aí do outro lado da tela não se inspira a ter uma baby Daenerys?