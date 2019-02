Regina é uma mulher simples, determinada e batalhadora. Ela vive no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, e é uma líder respeitada por toda a comunidade. Camila Pitanga, 37 anos, que dá vida à protagonista de Babilônia, novela das 21h, conhece de perto essa realidade. Aos 17 anos, ela morou com o pai, o também ator Antônio Pitanga, no Morro Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio. “Regina é a soma de várias mulheres que conheci lá”, conta. Na novela, a moça engravida e, ao descobrir que o namorado é comprometido, decide terminar o romance e ter o filho sozinha. Mas nem por isso Regina é uma mocinha chorosa. Aliás, Camila quer passar otimismo em cena.

Mãe de Antônia, de 6 anos, a atriz fala que transmite valores positivos para a filha através de seu próprio exemplo. “Ela está vendo como eu vivo. Posso ter muitas conversas lindas com ela, mas as crianças aprendem mesmo vendo o que os adultos estão fazendo. Ela já sabe que todos têm direitos e deveres e devem se respeitar mutuamente”, diz.

Reginas existem. São mulheres que trabalham, criam seus filhos, estão suando a camisa

Qual seria a palavra para definir a personalidade de Regina?

Guerreira é uma palavra boa para definir quem ela é. Regina é uma mulher que acredita na justiça e briga pela justiça. Agora não é só brigar por brigar. Ela é descolada e inteligente, sabe de seus direitos e luta por eles. Se eu puder inspirar essas pessoas, que, de certa forma, já vivem assim, vou ficar muito feliz.

Acha que ela retrata bem a mulher brasileira dos dias de hoje?

Estamos em um momento em que a pauta noticiada é de leviandade e corrupção. Essa não é uma característica exclusiva nossa. A corrupção está em todos os países, não só no Brasil. Estou querendo valorizar o que a gente tem de bom, porque, se deixar, nós perderemos a nossa autoestima. É muito importante a gente valorizar o que temos de bom. A Regina não é uma personagem de ficção, as Reginas existem, são mulheres que trabalham, criam seus filhos, estão suando a camisa. Ela é vibrante, vocês não vão me ver chorando nas cenas. Vão ver garra e vontade.

Você já viveu no mesmo ambiente que ela. Se inspirou em alguém do morro Chapéu Mangueira?

É, já morei no morro do Chapéu Mangueira. Eu adorei voltar lá e representar essa mulher que encara os problemas, não se deixa abater por eles. A Regina é uma soma de várias mulheres anônimas e guerreiras.

Como procura passar esses valores para sua filha e criá-la longe de preconceitos?

A Antônia tem 6 anos. É muito pequena, mas já sabe que todos têm direitos e deveres, que o respeito deve ser mútuo. Tento criar minha filha como fui criada. Meu pai [Antônio Pitanga foi vereador do Rio de Janeiro e é marido da deputada Benedita da Silva] é aquele cara que transita tanto no Palácio do Planalto como no morro do Chapéu Mangueira com a maior desenvoltura. Não existe diferença de cor ou de status social para mim, existem seres humanos. Somos uma rede. Minha filha vê esse exemplo. Posso ter muitas conversas lindas com ela, mas a gente aprende vendo. Assim eu aprendi com a minha avó, que era lavadeira, solteira, tinha três filhos. Ela sustentava a família nas condições daquela época.

Seus cabelos estão cacheados agora. Eles estão totalmente naturais?

Na primeira fase da novela, eu usei um aplique. Era um cabelão até a cintura, de que eu não queria me desfazer [risos]. Agora estou deixando crescer. Talvez até o final da novela ele chegue à cintura. Estou usando o meu cabelo natural e estou amando. Só passo um leave-in e amasso com as mãos para cachear mais. Dei graças a Deus por não precisar usá-lo liso e ficar horas na escova. Eu clareei algumas mechas também. A Regina é uma mulher muito vaidosa, sempre usa brincão, anéis, está bem arrumada até no trabalho, na praia. É aquela batalhadora que nunca deixa a peteca cair.

E, para manter o corpo, segue alguma dieta?

Quando acordo, bebo um copo de água com umas gotinhas de limão para limpar o organismo. Depois tomo um suco verde. Não tenho uma receita certa desse suco, mas quase sempre misturo couve, maçã, agrião e gengibre. Posso variar também colocando cenoura, pepino ou abacaxi, que deixam a bebida mais refrescante. No almoço e no jantar eu procuro sempre fazer um prato bem colorido, com muitas verduras, legumes, pouco carboidrato e uma fonte de proteína. Tento seguir algumas regras básicas no dia a dia, como fazer lanchinhos saudáveis entre as refeições. Sempre trago na bolsa uma cenoura, algumas frutas ou até pepino em conserva.

E essa moça ainda canta!

Camila Pitanga sempre se interessou por música e quando pode se arrisca com o microfone na mão. Tanto que a atriz já participou de diversos musicais na televisão. Você deve se lembrar do especial de Roberto Carlos, em 2007, quando, grávida da filha, Antônia, cantou com o Rei a música Como É Grande Meu Amor por Você. Responsabilidade, hein? Camila também já se apresentou com outro cantor consagrado: Paulinho da Viola. Foi em 2011, também para um especial da Globo. “Sou uma atriz que tenta cantar, espero que entendam isso”, declarou. E ela tem planos de sair em turnê com um show só dela, interpretando clássicos. Legal, né?