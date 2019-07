Chico, cão travesso que viralizou na web, ganha o melhor presente de todos

Se existe um cachorro mais travesso que o Chico, a internet desconhece. Na última semana, a web ficou impactada depois do vídeo postado no Instagram por Patricia Barros, em que ela aparece desesperada ao descobrir que o cachorro de oito meses destruiu completamente o seu colchão de casal. Com a grande repercussão, com direito até à matéria no “Fantástico” no último domingo (21), a dona do bichinho apareceu novamente na rede social para revelar aos fãs que ela e o melhor amigo ganharam colchões novos e customizados.

Na publicação, Chico aparece sentado no seu novo colchão, ao lado da cama nova da dona. Na legenda, ela comemorou os presentes dados pela marca Sono Quality, um colchão que faz massagem e travesseiros que tocam música. Só que o mais divertido, ela deixou para o final: “Mas o melhor de tudo é que até o Chico ganhou presente. Eles fizeram um colchão lindo só para ele. O CHICO AMOOOU!”, vibrou Patrícia.

Para quem não acompanhou essa tour desde o começo, a gente explica. Em uma sequência de fotos publicadas no perfil oficial de Chico no Instagram, Patrícia mostrou que o filhote vira-lata havia destruído todo o seu colchão. “Quando você chega em casa e encontra o meliante dormindo em cima da destruição que ele causou em duas horas… Isso não é um cão, é um tiranossauro, um monstro, um demolidor…”, desabafou a dona.

Mais tarde, ela publicou o vídeo reagindo ao que havia acontecido que viralizou na internet. Nas imagens, Chico, bem debochado, aparece deitado no colchão todo destruído por ele, com espumas espalhadas pelo quarto inteiro enquanto faz a cara de inocente única que os bichinhos de estimação fazem depois de aprontar. Patrícia reage com gritos, em um misto de choro e risada: “Chico, desgraçado. Olha o que você fez no meu quarto, Chico. Olha o controle. Meu, não dá, vou devolver esse filhote. Não tem condições”.

É claro que ela não só ficou com o cãozinho, como tem se divertido com as travessuras dele – mesmo que elas pareçam desesperadoras de primeiro momento. Quem tem um animalzinho sabe bem do que estamos falando, né?

A situação ficou ainda mais engraçada quando, no último domingo, Patrícia mostrou que Chico atacou novamente. No que parece ser o quintal da casa, o cachorro destruiu uma caminha própria para animais – ufa, ainda bem que não foi o colchão novo!

“Eu estou chegando da igreja, vocês não vão acreditar. Vão vendo isso. Chico, o que você aprontou? Chico, você não tem vergonha? Você está na televisão. Você de novo na cena do crime. Pilantra! “, gravou Patrícia rindo muito enquanto o cão aparece todo feliz pulando nela.