Claudia Leitte desabafa sobre as dificuldades do final da 3ª gravidez

Claudia Leitte tem curtido a terceira gravidez com direito a muitas postagens no Instagram mostrando o barrigão. No último domingo (21), não foi diferente. Ela apareceu na beira da piscina, de biquíni, com o primogênito Davi de fundo. Só que foi nos comentários que a cantora surpreendeu os seguidores. Em duas respostas consecutivas, ela contou quais são as dificuldades que tem enfrentado no fim da gestação.

A pergunta que gerou a interação de Claudia foi feita pela influenciadora Evelyn Regly, também gestante: “Me ensina a deitar assim sem falta de ar?”, com uma risada e um emoji de coração vermelho.

Após uma sequência de respostas dos seguidores, Claudia também comentou: “Se Luquinhas já estiver de cabeça pra baixo, vai rolar um alívio, mas pra fazer a foto, é coisa de 5 minutos, depois viro pro lado esquerdo de novo ou volto pra piscina. Se eu pudesse, teria levado meu salsichão pra lá. Só Jesus! Ps: Pra levantar, precisei da ajuda dos meus 2 filhos e do pai. Oremos!”, explicou a cantora em detalhes.

Sem papas na língua, ela também respondeu a uma seguidora que comentou sobre como a depilação é difícil nessa época. E, ainda, revelou como tem sido difícil fazer o básico. “Puts! Eu peguei um espelho de aumento, botei num banco e fui, cuidadosamente, depilando. Pense? E pra tomar banho? Lavar os membros inferiores e as partes??? Eu me sinto DINO, da família dinossauros!”, brincou Claudia.

Nos stories, a dona do hit ‘Baldin de Gelo’ também comentou sobre sentir dor nas costas, falta de ar, sono e cansaço na reta final da terceira gestação.

Claudia já é mãe de Davi, de 10 anos, e de Rafael, de 6 anos. Pela primeira vez, ela está grávida de uma menina e já tem nome: Bela. Os três são frutos do relacionamento dela com Márcio Pedreira, com quem está desde 2007.