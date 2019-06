Claudia Leitte faz chá de bebê com decoração fofíssima de ursinhos

No último domingo (16), Claudia Leitte comemorou mais uma fase da gestação e fez seu chá de bebê. A pequena Bela, mesmo ainda que dentro da barriga, ganhou uma festa cheia de diversão e uma decoração fofíssima de ursinhos.

Em alguns vídeos divulgados no Instagram com a cantora marcada, os detalhes da festa foram revelados. Em um canto da sala em que Claudia se reuniu com a família e os amigos, é possível ver uma mesa de vidro com alguns arranjos de flores brancas, um criado-mudo rosa (muito comum em comemorações desse tipo) e bandejas redondas de diferentes tipos que pareciam estar com docinhos. De fundo, desenhos de ursos pendurados em árvores estamparam a parede.

O detalhe mais fofo da decoração ficou com uma estante ao lado da mesa. Bem pinterest, os andares do móvel foram cobertos com pequenas luzes (bem natalinas, sabe?) e ursos de pelúcia. De relance, também dá para ver que algumas caixas de madeira estilo MDF também ocupavam espaço nas prateleiras.

No Instagram da própria cantora, ela postou uma foto em que aparece segurando o barrigão – que já está grande e fofo! Na legenda, ela contextualizou o momento: “Hoje é o dia do Chá de Bebê da minha Bela. Tô muito feliz!”.

O look escolhido pela gravidinha foi uma saia em tom pastel, com um zíper na frente – o que pode ser sinônimo de praticidade para o formato do corpo dela – e uma blusa de renda fechada até o pescoço e com os punhos marcados, em um tom parecido com a parte de baixo. Para deixar a peça mais leve, há uma abertura no centro, como se fossem botões, que se encontram com o zíper da saia.

Ainda na foto publicada pela cantora, pequenos potes redondos aparecem ao fundo e que são conhecidos por serem de lembrancinhas de chás de bebê. Mesmo sem saber o conteúdo exato deles, é possível perceber que Claudia escolheu uma árvore com flores para enfeitar a tampa do potinho que tem algo rosa dentro. É uma opção ótima para relacionar o tema, mas sem ir para o óbvio dos ursinhos. Arrasou, mamãe!

Confira outras decorações que podem te inspirar: