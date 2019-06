Claudia Leitte mostra rosto da filha na barriga com ultrassom realista

Grávida do terceiro filho, Claudia Leitte usou o Instagram nesta sexta-feira (7) para mostrar um momento especial que está vivendo dentro da gestação. Com um ultrassom realista em 4D, foi possível já ver o rosto da pequena que está a caminho. Ela aparece com os olhos fechados e com o semblante já bem semelhante a de um recém-nascido.

Já a cantora, no clique, está deitada na maca sem conter o sorriso, enquanto o médico posiciona o aparelho para conferir a bebê dentro da barriga. “Meu obstetra, há 10 anos, hoje me deu um presente tão lindo: eis que minha filhinha, Bela, posou pra foto, cheia de charme!”, escreveu a cantora na legenda e ainda aproveitou para dizer um “te amo!” para o profissional.

Claudia não tem poupado os fãs de fotos especiais sobre a gestação. Na última quinta-feira (6), por exemplo, ela mostrou o tamanho que a barriga está e brincou que depois da janta, ela tende a ficar ainda maior. Além de dar a entender que ter curtido bastante as noites de sono.

Até mesmo para os últimos shows que a cantora fez, ela colocou a barriga para jogo. Claudia estreou a turnê “This is my Carnaval”, nome referente à música “Carnaval” feita em parceria com cantor Pitbull, no dia 1 de junho, mas já pontuou que só terá mais apresentações depois que a pequena Bela nascer.

Claudia Leitte já é mãe de Rafael, de 6 anos, e Davi, de 10 anos. Ambos são frutos do relacionamento dela com Márcio Pedreira, com quem está junto desde 2007.