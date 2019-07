Claudia Leitte revela que a filha Bela não nascerá no Brasil

Em reta final de gestação, Claudia Leitte apareceu nos stories do Instagram, na última segunda-feira (29), para conversar com os fãs e responder algumas dúvidas sobre a terceira gravidez. À espera de Bela, ela revelou que a pequena não nascerá no Brasil.

A primeira pergunta feita para a cantora foi sobre como estava a filha dentro do barrigão. Além de responder a questão entusiasmada, Claudia também comentou sobre o fato de que a baixinha nascerá em outro país. “Ela está bem grande, fofa e bochechuda igual a mim. Belinha vai nascer aqui, nos Estados Unidos”.

A dona do hit ‘Baldin de Gelo’ também falou sobre como ela está vivendo um misto de chateação por não conseguir dormir direito e fazer xixi a noite inteira, e ansiedade para ver o rosto da filha pela primeira vez. Inclusive, ao comentar sobre isso, ela deu as primeiras impressões de com quem Bela já se parece mais. “Na última foto dela, ela estava parecendo muito com Dadá, no ultrassom. Mas eu acho que não dá para saber assim ainda não.”

Sem grandes mistérios, Claudia também deixou bem claro como pretende que seja o parto da primeira filha. “O dia que completa 40 semanas é 23 de agosto. Mas meus filhos nunca nasceram de 40 semanas. Davi e Rafa nasceram de 39 semanas e eu acho que Bela vai fazer a mesma coisa. […] Na gravidez de Davi, eu estava numa fissura muito grande para ter parto normal, mas não rolou. Davi nem virou de cabeça para baixo, não senti dor, não tive dilatação. Rafa, a mesma coisa. Eu tive um escape, um vazamento, começou em uma terça-feira. Já Belinha está de cabeça para baixo, toda bonitinha, há algumas semanas. E aí eu vou me consultar com o meu doutor para marcar mais uma cesárea”.

Já em um tom mais descontraído, a cantora também revelou que o tema do quartinho da pequena será “ovelhinha”. Só que tudo ainda está um grande mistério porque a sua casa está em reforma e o prazo de entrega já foi ultrapassado. “Estou tão curiosa quanto você!”, brincou a cantora com a seguidora que enviou a pergunta.

Bela é o terceiro fruto do relacionamento de Claudia com Márcio Pedreira, com quem está desde 2007. Eles já tiveram Davi, de 10 anos, e Rafael, de 6 anos.