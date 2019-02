Como cuidar do bonsai

Como cuidar do delicado e precioso bonsai

Foto: Dreamstime

A arte de cultivar árvores em miniatura surgiu na China, mas as técnicas de reprodução e manutenção foram desenvolvidas no Japão. A palavra bonsai significa “árvore na bandeja”. Ao contrário do que muitos pensam, ela não é apenas um objeto de adorno ou uma planta em miniatura. O bonsai é uma árvore adulta, que deve ter cuidados constantes. Para mantê-la saudável, alguns cuidados são essenciais. Confira a seguir.

A escolha do local correto

O sol da manhã é o ideal para o seu bonsai. Por isso, coloque-o numa janela ou varanda que receba os primeiros raios do dia. Jamais coloque-o sobre eletrodomésticos, pois o calor emitido por esses equipamentos prejudica a saúde da planta.

O ar condicionado, então, pode ser fatal! Evite mudar o seu bonsai de lugar. O ideal é girá-lo de dois em dois meses, para que os brotos e as folhas se desenvolvam por igual e a planta não cresça de forma desproporcional. Vento excessivo e chuva direta também podem danificar a planta. Escolha um local arejado, mas protegido.

A frequência das regas e umidade

O horário ideal para regar as plantas é o início da manhã ou o final da tarde. Isso vale também para os bonsais. O importante é que o torrão esteja sempre úmido, e nunca encharcado. Regue-o lentamente, até que a água comece a escorrer pelos orifícios inferiores. Nunca deixe água acumulada no pratinho, pois as raízes apodrecem com facilidade. Lembre-se que molhar as folhas não significa regar a planta. Caso perceba que a terra está muito seca, no caso de um ou dois dias de ausência de água, mergulhe o torrão numa bacia cheia, para que a terra absorva água por igual. O período máximo entre regas é de dois dias.





Cuidados especiais na hora de podar o seu bonsai

Foto: Getty Images

O melhor jeito de fazer a poda

Conheça os dois tipos de poda obrigatórios:

Poda das folhas: esse corte serve para controlar o crescimento excessivo dos ramos. Sempre que o galho tiver dez ou mais pares de folhas, reduza para quatro ou cinco pares. A poda ajuda a criar espaços vazios entre os galhos, pois é necessário que todos os ramos da planta recebam luz.

Poda das raízes: esse corte atrofia a planta, permitindo que ela chegue à idade adulta sem crescer demais. Retire o bonsai do vaso e corte as raízes inferiores – nunca as laterais. Em seguida, devolva-o ao vaso, completando os espaços livres com terra. Plantas de até três anos devem ser podadas todo ano. Depois disso, a poda deve acontecer a cada cinco anos.