Cosméticos naturais são ótimas escolhas para seu filho

Muito se fala dos benefícios dos alimentos orgânicos, mas antes mesmo da introdução alimentar, os bebês podem estar expostos a vários produtos com substâncias nocivas através da pele, principalmente nos primeiros meses de vida.

Isso porque ao nascer, o bebê perde o calor protetor do corpo da mãe e a pele é única barreira entre ele e o mundo. “Ela forma uma capa protetora com depósitos de gordura que garantem o funcionamento dos órgãos, previne a desidratação e invasão de micro-organismos” explica a dermatologista Lya Duarte Ramos, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Apesar de atribuições tão importantes, a pele do recém-nascido é muito mais fina do que a de um adulto. Somente a partir dos 2 anos é que ela começa a ter as mesmas características das peles maduras. Até lá, precisa de cuidados especiais. Abraçar o bebê de forma carinhosa, usar roupas de algodão e fazer a higiene com cosméticos que contenham apenas ingredientes naturais são fundamentais para o crescimento sadio.

A pele fina absorve tudo – de bom e de ruim – que é aplicado sobre ela, e o fígado recebe todos esses nutrientes ou toxinas. “Na infância, ele é o órgão que mais sofre com fatores externos. Distúrbios hepáticos e respiratórios causados por cosméticos à base de compostos químicos são frequentes”, conta o pediatra e médico antroposófico José Agop Manuchaguian. E mais: “Existem toxinas que não podemos controlar, como a poluição, mas é possível escolher o que nossa pele ingere. Nos cuidados com os bebês é preciso ser radical: quanto menos substâncias químicas um produto tiver, melhor”, completa.

A região coberta pela fralda merece atenção especial. O ambiente quente e úmido facilita a penetração de agentes irritantes e a proliferação de microrganismos, favorecendo a inflamação e o desenvolvimento da dermatite de fraldas, a popular assadura. Para evitá-la, o recomendado é limpar o bumbum com algodão e água morna e usar uma fina camada de creme de barreira. “Ele forma uma película protetora que impedirá a ação das enzimas sobre a pele e limitará a fricção”, explica a dermatologista.

Produtos naturais: Como escolher o correto?

Para ser considerado natural, um cosmético deve ser formulado com o máximo de ingredientes naturais, preservar as qualidades das matérias-primas, ter rotulagem clara para os consumidores e causar o mínimo de impacto ao ambiente, tanto na produção quanto no uso e no descarte. Além disso, ele não pode ser testado em animais, nem conter corantes sintéticos, fragrâncias artificiais, silicones, parabenos e derivados do petróleo, como petrolatum, óleo mineral, vaselina líquida ou parafina. “Substâncias sintéticas amplamente utilizadas na indústria cosmética estão sendo cada vez mais estudadas e, consequentemente, evitadas por causa de seus efeitos irritativos, cancerígenos e nada sustentáveis”, revela a dermatologista. Além disso, existem cosméticos com ingredientes naturais cultivados de maneira orgânica, sem nenhum tipo de agrotóxico. Estes ingredientes conservam a pureza de suas propriedades.

DE OLHO NA EMBALAGEM

Para não cair em ciladas, é importante aprender a ler os ingredientes e os selos existentes, que também ajudam na identificação. Ainda assim, saber ao certo se você está realmente levando um produto natural ou orgânico para casa não é tarefa fácil.

A confusão começa com as nomenclaturas. As regras do que é natural ou orgânico variam de país para país e até mesmo entre as categorias. “No Brasil, as regras foram definidas para alimentos, que são compostos muito mais simples do que um cosmético”, revela Alexandre Harkaly, diretor executivo do IBD, maior certificadora de produtos naturais e orgânicos da América Latina. Para cosméticos ainda não há uma legislação específica.

Uma forma mais simples do que ler todos os ingredientes é buscar selos de certificação reconhecidos na embalagem. “Todo mundo quer ser natural, porém o mercado está cheio de empresas que agem de má-fé, criam selos próprios e utilizam termos genéricos para enrolar o consumidor”, afirma Alexandre. Há ainda selos internacionais, como Natrue, que é de origem europeia e foi criado pela International Natural and Organic Cosmetics Association para regular os produtos com ingredientes naturais e orgânicos de cuidados com a pele.