Débora Nascimento sobre parto: ‘após 16 horas fiz cesárea e foi lindo’

A pequena Bella, filha de Débora Nascimento e José Loreto, completou sete meses recentemente, e a mamãe está pronta para voltar às telinhas na próxima novela das 19h, “Verão 90”. Em entrevista ao programa “Altas Horas“, no último sábado (24), a atriz contou para Serginho Groisman como foi o parto de Bella, primeira filha do casal.

De acordo com Débora, ela teve um “parto duplo”, já que ficou em trabalho de parto por 16 horas, mas no fim teve de fazer uma cesárea. Ela conta ainda que chegou a deslocar o dedo do marido José Loreto, ‘mas depois coloquei de volta no lugar’. Leia o relato na íntegra:

“Foi intenso, emocionante, foi uma montanha russa de emoções.

Eu passei por 16 horas de trabalho de parto, mas não parece, gente, quando você tá ali vivendo aquilo, cheia de hormônios, cheia de adrenalina, parece que foram duas horas. E aí depois não evoluiu, eu acabei fazendo uma cesárea, então eu tive o parto duplo.

E foi lindo, ela saiu com as mãozinhas para cima, já peguei ela no colo, ficou ali meia hora comigo, mamando, foi todo um parto humanizado e emocionante.

José (Loreto) ficou exausto, coitado, acho que ficou mais cansado do que eu, porque ficou ali, do meu lado, segurando minha mão. Desloquei o dedo dele, depois coloquei de volta no lugar (risos), porque é uma coisa super selvagem, animal, e eu estava ali liberta de tudo.

A gente vira um bicho! Tem hora que é ‘meu amor, me dá a mão…” e “aaaaaaaaarghhhhhh”! É uma loucura, e depois brota um amor e uma luz. Foi muito emocionante.”