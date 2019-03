Deixe a sua casa limpa de verdade

Deixar a casa limpa em tempo integral

é certeza de viver melhor.

Armários limpos e sem bolor

O vinagre é a maior arma contra o mofo dos móveis. Ferva um litro e despeje numa assadeira rasa. Coloque-a dentro do móvel e feche as portas. Após três horas, mergulhe um pano limpo no vinagre e passe na parte interior do objeto. Depois de limpo, o móvel deve ficar livre da umidade, para evitar a proliferação de fungos e bactérias. Para isso, coloque pedaços de carvão vegetal em um recipiente dentro do móvel. Ele vai atrair a umidade. Você pode substituir o carvão por pedaços de giz de lousa, o resultado é parecido. Evite encostar o fundo do guarda-roupa na parede e deixe-o aberto por algumas horas, pelo menos uma vez por semana. Dica: para tirar o cheiro de mofo das roupas, deixe secarem algumas cascas de laranja e ponha-as no fundo de gavetas e prateleiras. É tiro e queda!

Livros conservados

Não basta passar um paninho seco por cima dos livros para mantê-los limpos. Para evitar o acúmulo excessivo de poeira, deixe-os alinhados na extremidade da prateleira. Também elimine a umidade das páginas salpicando amido de milho entre elas. Deixe de um dia para outro e, depois, remova o pó restante. Espalhe óleo de cravo no fundo das prateleiras para evitar a proliferação de insetos e a formação de bolor. Dica: não deixe os livros encostados no fundo da estante, eles podem mofar.

Tapetes impecáveis

Para fazer uma limpeza a seco rápida e eficiente no tapete basta espalhar bicarbonato de sódio em grande quantidade sobre as manchas e retirar com o aspirador de pó após 15 minutos. Isso elimina odores e afasta insetos.