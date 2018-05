Dia das Mães: 15 presentes caseiros que vão encantar a sua mãe

Quem disse que você precisa gastar uma fortuna para dar algo bacana para a sua mãe? Presentes feitos à mão são uma ótima alternativa para quem está meio mal de grana ou para quem busca dar um mimo mais exclusivo e cheio de significado.

Alguns projetos de DIY são menos complicados do que você imagina e certamente a sua mãe vai amar saber você se dedicou para fazer algo especial. Confira aqui algumas dicas.

Luminária de diamante

Esse presente vai derreter o coração das mães moderninhas!

Luminoso com letras

E por falar em mães modernas… elas também vão amar essa ideia aqui! Aproveita e escreve um recadinho bem fofo.

Necessaire com mimos dentro

Fácil de fazer e você pode encher com coisas que ela curte, como um kit de manicure, sabonetinhos ou doces, por exemplo.

Sabonete de gelatina

Dá para fazer um de cada cor e até adicionar glitter. Amamos!

Flores de morango com bolo de caneca

Sua mãe é chegada num docinho? Então esse aqui é o mimo ideal para ela!

Buquê de cupcake

E que tal esse vaso de flores todo feito de bolinhos? No vídeo abaixo essa ideia foi pensada para o Dia dos Namorados, mas a gente acha que tem tudo a ver com o Dia das Mães também.

Caixa de brigadeiros

Mais uma ideia fácil e criativa para agradar as mães que amam doce.

Terrário

No YouTube você encontra diversos modelos de terrário para fazer em casa. Não é difícil e fica lindo demais.

Temperos frescos em latas

Outro jeito criativo de presentear com plantas é fazendo hortinhas dentro de latas.

Folhagens emolduradas

Manda mais plantas que tá pouco! Olha que ideia moderna e maravilhosa de florestinha particular.

Bonsai de papel

Essa cerejeira em miniatura é fofa demais e nem precisa regar.

Coração de rolhas

Sua mãe ama vinho? Então se liga nessa ideia incrível. Só que você vai ter que acumular um bom número de rolhas, então talvez esse presente tenha que ficar para o Dia das Mães do ano que vem.

Varal de fotografias

Que tal ~sequestrar~ o álbum de família e dar vida nova para aquelas fotos antigas que estão esquecidas há séculos? No YouTube você encontra diversas ideias de varal!

Espelho com moldura de flores

Usando caixa de ovos, você pode fazer flores incríveis para decorar um espelho ou o que o coração mandar.

Geléias caseiras

Quem não ama uma boa geléia no pão, né? E se for caseira, melhor ainda! Então, que tal fazer de vários sabores e presentear a sua mãe? É mais fácil do que você imagina e o YouTube está cheio de receitas, como essa de maracujá com manga.