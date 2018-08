O q dizer de vc como pai marido? Um exemplo! Qto dedicação.. qto amor, cuidado e proteção! A sua entrega e dedicação me fazem admira-lo ainda mais como homem e ser humano. Sempre querendo acertar, atento à educação deles (aquele pai q não é só pras brincadeiras..) lembro quando chegamos em casa com cada um deles e vc totalmente seguro! Trocando fraldas, dando banho (sempre o primeiro banho foi seu!) e até hoje não importa o q aconteça vc sempre está junto! Admiro demais seu jeito de lhe dar com eles.. as coisinhas entre vcs q são só de vcs.. meu coração transborda de amor.. sempre soube q vc seria um pai maravilhoso.. mas vc se supera a cada dia! O seu olhar pra eles, o seu sorriso com eles.. me emociona! Que sorte a Melinda e o Teodoro tem em ter vc! A gente te.. AMA! Quanto? MUITO, INFINITO! 💗💙 Feliz dia dos pais marido! @micheltelo 📷 @estudio_thalitacastanha e @tatafersoza

