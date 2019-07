Diversão em família: tutoriais para fazer 15 origamis com as crianças

Com papel e paciência, qualquer pessoa é capaz de fazer lindos origamis – as dobraduras que seguem uma técnica japonesa criada entre os séculos 5 e 6. E as crianças adoram: a partir dos 3 anos de idade, se acompanhadas por adultos, já começam a se encantar pelos cachorrinhos, barquinhos, sapinhos e tantas outras formas resultantes da atividade.

Sabemos que tudo fica muito mais simples quando há instruções em vídeo, por isso selecionamos tutoriais que ensinam a fazer 15 origamis diferentes e muito simples. Providencie papeis bem lindos e mãos à obra!

Origami de tubarão, de cara de cachorro e de cara de gato

Neste vídeo três em um são ensinadas três dobraduras básicas. Ótimo para o pontapé inicial.

Origami de barquinho

O tradicional barquinho de papel é um origami bem fácil de fazer. Quando você perceber, a casa estará tomada de barquinhos! ❤

Origami de peixe original

Um peixe lindinho criado a partir de referências de origamis clássicos de peixes.

Origami de sapo que pula

Sim, esta dobradura resulta em um sapinho que pula pra lá e pra cá. A diversão continua por muito tempo!

Origami de tsuru

Dizem que, ao fazer mil tsurus pensando em um pedido, a pessoa é atendida. Então é bom as crianças aprenderem logo, não é mesmo? 😊

Origami de gatinho

É a dobradura de um gatinho bem gordinho, de corpo inteiro. Uma fofura!

Origami de cachorrinho

Super simples, este origami é de um cachorrinho com corpo e tudo. Uma graça e as crianças conseguem fazer sozinhas pouco tempo depois.

Origami de morcego

Crianças meio góticas em casa? Elas vão adorar fazer morceguinhos com papel! Ficam lindinhos!

Origami de espada

Brincadeira em dois tempos: primeiro os pequenos fazem as espadinhas, depois podem brincar de piratas ou de espadachins.

Origami de elefante

É muito tranquilo e legal fazer elefantinhos e elefantões de papel. As crianças adoram!

Origami de pomba da paz

Que tal plantar a sementinha da paz nas crianças por meio de uma atividade com dobradura de papel? Faça isso com o origami de pomba da paz.

Origami de coração

Ainda no assunto de bons sentimentos, o origami de coração acrescenta o amor à atividade de paz da pombinha da dobradura aqui de cima. Paz e amor acima de tudo!

Origami de borboleta

Separe papeis bem coloridos para fazer estas borboletas bonitonas com as crianças. Elas vão amar (e você também).