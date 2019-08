Eliana é criticada por tema da festa de aniversário do filho e rebate

View this post on Instagram

Noite mágica para meu amor Arthur. Que alegria vê-lo se realizando. Ele queria uma festa de arrepiar!! Arthur fez 8! Viva!!! Decoração @andreaguima5, Bolos e doces @luchocolates, lembranças @drageeideiaspersonalizadas, Vídeos @wagnercardosofilmes, Fotos @estudio_thalitacastanha