Em caso raro, mãe dá à luz três bebês “empelicados” e imagens surpreendem

E com 31 semanas os quadrigêmeos (@deumpracinco ) chegaram ao mundo, 3 bebês nasceram empelicado. Foi o maior desafio da minha carreira como fotógrafa de parto ( vídeo no post anterior ), eu dividi a cena com minha equipe, fiquei nos pés para fotografar a saída dos bebês e a Anelise ficou na cabeceira pra pegar a emoção da família, a sala de parto foi cercada por uma incrível energia de paz e amor, eram mais de 26 profissionais em sala e o único barulho que se escutava era do tu tu tu que monitorava a linda mamãe que estava calma e confiante, foi uma linda história, assistida pelo @dr.andregiro . Quando vi as fotos editadas, as lágrimas escorreram e me veio à reflexão de que o milagre da vida acontece todos os dias embaixo dos meus olhos e eu só tenho a agradecer por cada experiência vivida, cada família com sua história e sua emoção me trazem aprendizado constante, é a vida em movimento, é a esperança no novo. #equipethalitacastanha #parto #nascimento #maternidade #fotosdeparto #fotodeparto #thalitacastanha #fotografathalitacastanha #estudiothalitacastanha #quadrigemeos #promatre