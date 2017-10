Escolha a cueca ideal para o seu filho adolescente

Quem é mãe de menino adolescente sabe bem: por mais que eles se mostrem independentes e busquem o próprio espaço, é nessa mesma fase que os pais precisam reforçar a atenção. Afinal, trata-se de um período de mudanças físicas, emocionais e mentais. Com tantas transformações, nada mais normal que apareçam dúvidas e inseguranças. Mas acredite: é possível passar por essa fase e tornar-se ainda mais parceira do seu filho!

Quer uma dica? Aposte em gestos que demonstram afeto e cumplicidade de maneira descontraída, como ajudá-lo a escolher a roupa perfeita para uma festa ou a arrumar as malas para a primeira viagem com os amigos. Ensiná-lo a comprar a cueca certa, por exemplo, também faz toda a diferença para o conforto e a autoestima dele – nesta tarefa, vocês podem contar com a qualidade e a tradição da Zorba. A marca, antenada na evolução do homem, entende exatamente as necessidades masculinas desde a infância até a fase adulta.

A seguir, saiba a quais pontos vocês devem ficar atentos na hora de comprar a roupa íntima do rapazinho:

Tecido

Na adolescência, uma coisa que nunca falta é disposição! Por isso, a cueca certa deve acompanhar o ritmo do seu filho. A dica é apostar em tecidos que ajudam na absorção do suor e colaborem para a pele respirar com mais facilidade. Pensando nessas necessidades, a Zorba desenvolveu a dupla tecnologia Max Fresh, capaz de regular a sensação térmica, protegendo contra o desenvolvimento de odores e bactérias.

2. Modelo

No geral, a preferência da moçada divide-se entre dois tipos de cuecas: a clássica “slip”, com frente em Y e elásticos na cintura e na virilha, e a moderninha “boxer”, mais colada ao corpo e que desce até as pernas.

Para ir à escola ou praticar esportes, a Zorba sugere o modelo Slip por oferecer mais suporte e segurança à região e é ótima para o dia a dia. Já o modelo Boxer é ideal para aqueles garotos que estão se ligando mais em estilo, mas não abrem mão do conforto. Democrática, essa cueca cai bem para todos os tipos de corpo, além de aliviar a sensação de desconforto recorrente na região das coxas.

3. Mais conforto

As etiquetas costuradas costumam ser algumas das reclamações quando o assunto é roupa íntima masculina. Para eliminar esse desconforto, a Zorba investiu na tecnologia Tagless, que elimina o uso de etiquetas, sem irritar ou arranhar a pele, e na Seamless, que se ajusta perfeitamente ao corpo e não tem costuras laterais.